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Smartwings začnou od října létat do Lisabonu, posílí i další spoje

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  12:34
Letecká společnost Smartwings od letošního zimního letového řádu rozšíří nabídku pravidelných linek z Prahy. Od 23. října zahájí přímé lety do Lisabonu a současně navýší počet spojů do Porta, Bilbaa a Toulouse. Nově bude společnost také celoročně provozovat linku do Nice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Přímá linka mezi Prahou a Lisabonem bude v provozu třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek. Lisabon se zařadí mezi čtveřici portugalských destinací obsluhovaných společností Smartwings a doplní stávající nabídku letů do Porta, Funchalu na Madeiře a Ponta Delgady na ostrově São Miguel v Azorském souostroví.

Ceny jednosměrných letenek začínají na 2 934 korunách, je v nich i plnohodnotné příruční zavazadlo, uvedla firma v prohlášení.

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

Od konce října Smartwings současně zvýší počet frekvencí z Prahy do Porta, Bilbaa a Toulouse ze dvou na tři lety týdně. Významnou novinkou je také rozšíření provozu linky do Nice. Ta byla dosud nabízena pouze během letní sezony, nově bude v provozu celoročně s frekvencí tří letů týdně.

„Díky nové lince do Lisabonu získají cestující přímé spojení z Prahy do jedné z nejpopulárnějších evropských metropolí bez nutnosti přestupu. Dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem českých cestujících o atraktivní evropské destinace, a proto naši síť pravidelných linek průběžně rozšiřujeme,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel společnosti Smartwings.

V zimním letovém řádu 2026/2027 nabídne Smartwings přímé lety z českých letišť do 39 destinací. Vedle České republiky bude skupina Smartwings provozovat lety také z Polska, Slovenska a Maďarska.

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