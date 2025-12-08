Podle webu Türkiye Today smlouvu podepsala společnost Prague City Air s. r. o., která je prodávajícím, a společností Unimex Group, a. s., která postupuje své pohledávky.
Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů. V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě. Zahájení prodejního procesu potvrdila i mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings,“ uvedla Dufková.
Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik. Šimáně podle Türkiye Today uvedl, že důvodem prodeje je schopnost tureckého partnera posílit a rozšířit provoz. Řekl, že je hrdý na to, že aerolinky vybudoval bez státní podpory a s omezenými prostředky, a označil Pegasus za ideálního akcionáře, který může společnosti posunout dál a cestujícím nabídnout lepší spojení a cestovní možnosti.
Dokončení převzetí závisí na získání všech nezbytných regulačních a administrativních schválení, píše turecký tisk. Pegasus očekává uzavření transakce do roku 2026.
Podle generální ředitelky Pegasus Airlines Güliz Öztürkové tento krok otevírá novou kapitolu růstu společnosti. Zdůraznila, že cílem není jen rozšíření provozu, ale také vybudování robustní struktury zaměřené na bezpečnost letů, efektivitu, technologie a zkušenost cestujících.
„Nyní, se spojenou flotilou Českých aerolinií a Smartwings, vstupujeme do další etapy naší cesty,“ uvedla Öztürková.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo.
Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).