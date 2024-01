Letadlo Smartwings mělo závadu, neplánovaně přistálo v Abú Zabí

Charterový let české společnosti Smartwings z centra ománské riviéry Salála do Prahy byl v neděli kvůli pravděpodobné technické závadě na tlakovém spínači odkloněn do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Do české metropole dopravil 169 cestujících a šest členů posádky v pondělí po poledni náhradním letoun, který měla společnost v Abú Dhabí. Uvedla to mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.