Smartwings inzerují proti vládě: Proč jiní dostali podporu a my ne?

Debata o případné pomoci Smartwings 6. března - Smartwings přechází do úsporného režimu aby zabránily větším škodám. 13. března - Smartwings zastavují kvůli vládním opatřením provoz z a do ČR. 8. dubna - Stát zvažuje koupi podílu v ČSA nebo Smartwings. „Tento model záchrany není neobvyklý. Děje se to ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii, v Německu, ve Francii,“ uvedl ministr dopravy Havlíček. 14. dubna - Stát by měl koupit České aerolinie, navrhla ministryně Schillerová.

5. května - Smartwings žádají stát o záruku na úvěr. „To, co momentálně letecký průmysl zažívá, nemá obdoby. Společnosti v celé Evropě jsou těžce zasaženy a ví, že bez pomoci nepřežijí,“ řekl generální ředitel Smartwings Roman Vik. „Nestojíme o milodar. Za 22 let fungování společnosti jsme od státu nikdy nežádali dotace a nežádáme je ani teď. Platili jsme spořádaně daně a jediné, o co nám teď jde, je dostat záruku od státu,“ dodává. 16. května - Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl ve Smartwings, řekl Havlíček. „Hájím zájmy dopravy, hájím zájmy průmyslu a z tohoto pohledu se domnívám, že je třeba takovéto společnosti, nejenom takovéto, třeba i jiné, zachraňovat,“ dodal. Opozice s tím ale nesouhlasí. 17. května - „Nákup Smartwings z mého pohledu není na stole. Můžeme se bavit o tom, jak řešit problematiku leteckého průmyslu obecně. Podle mě mají platit pro všechny stejné podmínky, jsou tady programy, ať využijí Antivirus," uvedl vicepremiér Jan Hamáček. 4. června - Smartwings budou potřebovat záruky ve výši 1,7 až dvou miliard korun, uvedl spolumajitel společnosti Jiří Šimáně v rozhovoru pro MF DNES.

7. června - Ministryně Schillerová pomoc Smartwings odmítá. „Jak sleduji ten vývoj, tak si myslím, že podpora pro Smartwings není na pořadu dne jako taková. V tuto chvíli jsou tam akcionáři a ti se vyjádřili k podpoře společnosti,“ řekla.