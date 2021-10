Smartwings obnovily přímý spoj z Prahy do Dubaje

Z Prahy budou Smartwings odlétat v 9:15, v Dubaji pak cestující přistanou v 18:25 místního času. Pro zpáteční let z Dubaje do Prahy počítá letový řád s odletem z Dubaje v 19:30 místního času a na Letišti Václava Havla letadlo dosedne ve 23:20.

Smartwings nabízejí jednosměrné letenky na lety z Prahy do Dubaje od 2 980 korun. Pravidelné letecké spojení do Dubaje budou Smartwings provozovat od 24. října také z Bratislavy.

„Dubaj patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější destinace. Jsme rádi, že můžeme našim klientům nabídnout nejen velmi zajímavé ceny letenek, ale také atraktivní časy odletů, které ocení zejména cestující, kteří letiště v Dubaji využijí jako svůj přestupní bod pro svoji další cestu do Asie, Afriky či Austrálie,“ říká Peter Šujan, obchodní ředitel Smartwings.

Smartwings nabídnou z Prahy během zimního letového řádu pravidelné linky do Londýna (Heathrow), Dubaje, na čtyři Kanárské ostrovy (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote a Fuerteventura), do Málagy, Tel Avivu, na Mallorku, ostrov Madeira (Funchal), do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam, turecké Antalye a Petrohradu. Charterové lety budou směřovat na Kapverdské ostrovy (Boa Vista, Sal), do Ománu (Salalah) a do Tuniska.