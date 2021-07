Smartwings v říjnu obnoví leteckou linku do Dubaje. V zimě poletí každý den

Smartwings v současnosti nabízí letecká spojení z Prahy do téměř 60 destinací. Dopravce očekává, že jen v červenci z a do Prahy přepraví na svých letech přes 280 000 cestujících a dalších téměř 100 000 cestujících na letech v rámci destinací Brna a Ostravy.



„Zaznamenáváme zvýšenou poptávku po našich službách, a proto nadále pokračujeme v obnově sítě linek. Spojené arabské emiráty a zejména Dubaj patří k velmi oblíbeným destinacím. Smartwings nabízí velmi atraktivní časy odletů z Prahy i z Dubaje, které ocení nejen cestující, pro které je Dubaj cílovou destinací, ale také ti, kteří letiště v Dubaji využívají jako svůj přestupní bod pro svoji cestu do Asie, Afriky či Austrálie,“ uvedl obchodní ředitel Peter Šujan.

Linka z Prahy do Dubaje bude provozována každý den s odletem z Prahy v 09:15 hodin a v Dubaji letadlo přistane v 18:25 hodin místního času. Pro zpáteční let z Dubaje do Prahy počítá letový řád s odletem z Dubaje v 19:30 místního času a na a Letišti Václava letadlo přistane ve 23:20 hodin.

Lety Smartwings provozují kromě České republiky také ze svých základen v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. Od začátku října bude Smartwings nově zajišťovat leteckou dopravu také z deseti letišť v Německu a Švýcarsku na Kanárské ostrovy a do Řecka pro německé cestovní kanceláře.

Kromě pravidelných a charterových letů Smartwings dlouhodobě zajišťují celou řadu speciálních letů pro různé mezinárodní sportovní kluby a významné organizace po celém světě. Služeb Smartwings využil nedávno také rumunský olympijský tým pro svoji cestu do Tokia, dějiště letních olympijských her.

Rozšiřování portfolia destinací i navyšování frekvencí letů se řídí vývojem epidemiologické situace v jednotlivých zemích a aktuálně platnými cestovními restrikcemi. Smartwings svým klientům nadále nabízí možnost změnu termínu bez poplatku.