Smartwings a ČSA žádají o víc času na splacení dluhů. Lety nerušíme, ujišťují

Potřeba využití moratoria plyne z následků způsobených pandemií, která globálně vyvolala největší krizi v historii letectví. Obě společnosti byly podle svých vlastních slov před vypuknutím pandemie ziskové a očekává se, že se po jejím pominutí k ziskovosti opětovně vrátí.



Vyhlášení mimořádného moratoria tak poskytne Smartwings i ČSA ochranu v době, kdy se příjmy obou firem dramaticky propadly. Společnosti zároveň získají i čas pro navržení a vyjednání dlouhodobě udržitelného řešení, které bude výhodné pro všechny zúčastněné strany, tedy pro věřitele, zaměstnance i cestující.



„Na provozu společností Smartwings a ČSA se nic nemění. Obě společnosti zajišťují všechny plánované lety podle letových řádů a nadále obnovují další linky v závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovních omezeních,“ říká předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Podle něj je moratorium jen dočasným opatřením, které dává Smartwings a ČSA potřebný čas k zajištění finanční stability společnosti ve spolupráci s financujícími bankami, pronajímateli letadel a dalšími věřiteli.

„Věříme, že veškeré kroky, které činíme, nám umožní úspěšně překonat tuto bezprecedentní krizi,“ dodává Šimáně.



Skupina Smartwings Group v důsledku vyhlášení výjimečného stavu vládou ČR a zavedení mimořádných opatření v souvislosti se šířením nového koronaviru zaznamenala v porovnání s loňským rokem v měsících duben až červen 2020 propad letových výkonů o 95 procent, v červenci a srpnu o více než 80 procent.

Zatímco velká část leteckých společností cíleně zaměřenou pomoc od svých států již obdržela, Smartwings a ČSA žádnou takovou podporou zatím nedisponují.

V počátečních měsících koronakrize program podpory pro velké firmy podnikající v ČR v oblasti dopravy a cestovního ruchu nebyl zahájen. Program COVID Plus, určený pro pandemií postižené firmy z oblasti dopravy a cestovního ruchu, byl spuštěn Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) po notifikaci Evropskou komisí až v druhé polovině července a Smartwings a ČSA nyní realizují kroky směřující k vyžití právě tohoto programu.

„Proces žádosti o záruky za tento úvěr je složitá a časově náročná procedura vyžadující dohodu celé řady stran. Jednáme o všech dostupných možnostech financování, abychom zajistili provoz obou společností, a v průběhu celého procesu budeme úzce spolupracovat s našimi financujícími institucemi i dalšími zúčastněnými stranami. V této souvislosti jsme také nově angažovali mezinárodního poradce, společnost EY, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizací a zajišťování financování i potřebnou specializaci na letectví,“ dodal Jiří Šimáně.

Smartwings v současné době provozují z Prahy letecká spojení do 25 destinací, z Brna do 9 a z Ostravy do dvou. České aerolinie operují lety do 12 destinací a od září plánují obnovení linek do Barcelony, Madridu, Budapešti, Göteborgu, Bukurešti, Bruselu, Varšavy a Milána. K obnovení dalších linek bude docházet v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovní omezení.

Mimořádné maratorium Lex covid lze vyhlásit na dobu až tří měsíců s tím, že tato doba může být prodloužena ještě o další tři měsíce, avšak pouze se souhlasem většiny věřitelů. Po dobu mimořádného moratoria se dlužníkovi výslovně umožňuje využít veřejné podpory poskytované státem ke zmírnění dopadů epidemie.