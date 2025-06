S rozšířenou nabídkou začne společnost Smartwings zhruba v druhé půlce letošního října. Nabídne čtyřikrát týdně pravidelné lety do španělské Barcelony a do italského Říma, dále dvakrát týdně do vyhledávaného portugalského Porta. Zavede také nové linky do Bruselu a Bukurešti. Aerolinky také v říjnu navýší počty letů do Paříže na tři denně a do Málagy dokonce na dvanáct letů týdně.

„Každý rok chceme přidávat další nová, zajímavá letecká spojení a rozšiřovat síť destinací. Přímá letecká spojení zajistí větší dostupnost a také pohodlí pro cestující, kteří poletí přímo z Prahy,“ uvedl Michal Váňa, obchodní ředitel Smartwings.

V zimě za exotikou

V zimě pak letecká společnost nabídne z letišť v Česku přímá spojení do tří desítek destinací. Z Prahy bude provozovat pravidelné linky do Madridu, Paříže, Dubaje, na Kanárské ostrovy – Tenerife, Gran Canarii, Lanzarote a Fuerteventuru. Nebude chybět ani portugalské Porto, Tel Aviv, Antalya, dále spojení na Mallorku, Madeiru nebo Azorské ostrovy.

V zimě mají Češi zájem také o dovolené v Egyptě, budou moci využít přímého spojení do egyptských letovisek Hurghada či Marsa Alam. Charterové lety Smartwings zamíří během zimy z Prahy na Kapverdské ostrovy, do Bahrajnu, Kataru nebo Ománu. V neposlední řadě jejich letadla poletí i do Spojených arabských emirátů, na Zanzibar a do Keni.