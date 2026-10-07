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Z Prahy do Popradu za hodinu. Wizz Air obnovil přímé spojení se slovenskými horami

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  13:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Od konce října propojí aerolinky Wizz Air Prahu s Popradem. Letecké spojení zkrátí cestu mezi hlavním městem a nástupním místem do slovenských Tater na zhruba hodinu letu. Spojení bude v provozu třikrát v týdnu a během vánočních svátků, kdy se očekává zvýšený zájem o cestování za lyžařskými zážitky, se ještě posílí.

„Češi jsou dlouhodobě nejpočetnější zahraniční klientelou slovenského cestovního ruchu a Tatry mají v Česku výjimečné jméno i silnou tradici. Nová letecká linka osloví také novou cílovou skupinu cestovatelů, kteří hledají pohodlně dostupné destinace bez zdlouhavého cestování,“ uvedla zástupkyně turistické agentury Slovakia Travel v Česku Marta Kučerová.

Spuštění linky se plánuje na 25. října a v provozu by měla být vždy ve čtvrtek v sobotu a v neděli. Kromě turistů z Česka předpokládá provozovatel, že spojení přiláká i lidi, kteří Prahu využívají jako přestupní uzel.

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Na rozhodnutí obnovit roky neprovozované letecké spojení měl podle předsedy představenstva společnosti Tatra Mountain Resorts Igora Rataje vliv i citelný nárůst počtu turistů z Česka. Po letech stagnace se proud turistů podle něj zvýšil o třicet procent ve Vysokých i Nízkých Tatrách. Tam společnost, která má podíl i v lyžařském areálu v českém Špindlerově Mlýně, provozuje střediska ve Starém Smokovci, Štrbském Plese, Tatranské Lomnici a v Jasné.

Pravidelné lety mezi Prahou, lázeňským městem Sliač a Popradem byly zrušené na přelomu let 2007 a 2008. Tehdy se provoz Českých aerolinií a dopravce Hron Air ukázal jako ekonomicky neudržitelný poté, co jej Banskobystrický kraj a okolní města odmítla dotovat.

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