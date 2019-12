Kompenzace za slevy na jízdném dál rostou, v říjnu stát vyplatil 567 milionů

Informace uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 procent. Za první rok fungování státních slev, tedy od začátku září 2018 do konce srpna 2019, stát dopravcům vyplatil 5,6 miliardy korun.

Na začátku druhého roku platnosti slev však kompenzace rostou. Velké zvýšení stát zaznamenal už v září, kdy dopravcům vyplatil rekordních 578 milionů korun, což bylo meziročně o 115 milionů korun více. Ministerstvo původně předpokládalo, že v dalších měsících by účet za slevy měl být už meziročně nižší. Nárůst kompenzací v září vysvětlovalo zejména nákupem dlouhodobých jízdenek.

Nejvíc dostaly České dráhy

Růst ovšem pokračoval i v říjnu, který tak byl z hlediska vyplacených kompenzací druhý nejnákladnější od září loňského roku, kdy slevy začaly fungovat. Na třetím místě je letošní květen s 527 miliony korun. Podle ministerstva zřejmě také říjnový účet ovlivnily nákupy dlouhodobých jízdních dokladů. Další vývoj výše kompenzací za slevy bude jasnější v listopadu.

Největší z dopravců České dráhy v říjnu za slevy dostaly 253 milionů korun. Následoval RegioJet s 35 miliony korun.

Od začátku příštího roku budou kompenzace za slevy zastropovány. Ministerstvo dopravy nastaví maximální limit, který bude dopravcům za jízdenky platit. Stát tak chce předejít případům, kdy někteří dopravci jízdenky prodávali za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.