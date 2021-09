Nejbližší roky v plánech plzeňské Škodovky budou směřovat do Německa, na Balkánský poloostrov nebo do Pobaltí. Tam největší tuzemský výrobce vlaků a tramvají vidí v současnosti největší potenciál. Jedny z největších plánů má Škoda v Bulharsku, které potřebuje poměrně velké investice do prostředků veřejné dopravy, jež se zaplatí mimo jiné z různých evropských fondů. Plzeňská Škoda Transportation představila plány, jak obstát na trhu v následujících letech.