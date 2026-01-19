Škoda Auto loni prodala přes milion vozů, v Evropě je třetí

Autor: ,
  14:04
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, prodala 836 200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Škoda

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií

„Naše dodávky v roce 2025 překročily hranici jednoho milionu vozů, čímž se Škoda stala třetí nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě, na našem klíčovém trhu. Tento úspěch odráží mimořádné nasazení zaměstnanců po celém světě, sílu dealerské sítě a důvěru zákazníků,“ uvedl předseda představenstva firmy Klaus Zellmer.

Největším trhem bylo loni pro automobilku Německo, kam dodala 211 100 vozů. Následovala Česká republika s 91 800 kusy a Británie s 83 300 vozy. Razantní nárůst vykázala Indie se 70 600 automobily, což znamená nárůst o 96,1 procenta.

Nejprodávanějšími modely byly Octavia, Kodiaq, Kamiq a Fabia. „Do budoucna se těšíme, že na tento úspěch budeme moci navázat s nadcházejícími světovými premiérami dvou zcela nových, plně elektrických modelů: městského SUV Epiq a sedmimístného vozu Peaq, naší nové vlajkové lodi,“ dodal Zellmer.

Dodávky vozů Škoda zákazníkům v roce 2025
ModelPočty vozůMeziroční změna
Škoda Octavia190 300−11,8 %
Škoda Kodiaq130 400+13,9 %
Škoda Kamiq125 900−0,1 %
Škoda Fabia119 100+1,7 %
Škoda Karoq102 600−6,2 %
Škoda Elroq95 300
Škoda Enyaq79 600+0,1 %
Škoda Superb75 900+4,2 %
Škoda Scala53 000−5,7 %
Škoda Kylaq43 900
Škoda Slavia14 700−8,1 %
Škoda Kushaq13 200−31,7 %
Zdroj: Škoda Auto
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Škoda Auto loni prodala přes milion vozů, v Evropě je třetí

Škoda Kamiq naznačuje, odkud se si vzal Jozef Kabaň inspiraci…

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, prodala 836 200 vozů, meziročně...

19. ledna 2026  14:04

Evropa se chystá na obchodní válku s Trumpem. Ve hře je i ekonomická „bazuka“

Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...

Evropská unie se ocitá na prahu další ostré obchodní konfrontace se Spojenými státy. Důvodem je hrozba nových amerických cel, jimiž chce Trump potrestat evropské země za odpor proti jeho plánu na...

19. ledna 2026  12:15

Potvrzení o výši důchodu nově chodí jen elektronicky, nebo za peníze

Ilustrační snímek

Valorizační oznámení, neboli informaci o tom, od kdy a o kolik se zvyšuje důchod, už seniorům do schránek nechodí. Od začátku roku 2026 je Česká správa sociálního zabezpečení posílá už jen...

19. ledna 2026  10:57

Nový trend v oblasti zdraví. Léky na hubnutí mění nákupní chování

Lék „na hubnutí“ Ozempic v peru

Užívání léků na hubnutí začíná měnit nákupní návyky Britů. Spotřebitelé častěji volí zdravější a výživově bohatší produkty, což se začíná projevovat v prodejích potravin. Někteří prodejci již reagují...

19. ledna 2026

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

19. ledna 2026

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

18. ledna 2026

Průzkum není všechno. Otázka, zda lidé přestávají pít, je mnohem složitější

Vinotéka baru 40 Maltby Street v jižním Londýně (25. září 2024)

Kultura kolem alkoholu se vyvíjí, ne všichni však přestávají pít. Průzkum společnosti Gallup ukázal nejnižší podíl dospělých konzumujících alkohol za 90 let své existence. Někteří volí alternativy s...

18. ledna 2026

Byznys z modrých kvítků láká Indii. Vsadila na pěstování speciální byliny

Indie sází na modré květy. Rostlina klitorie se má stát novým byznysem. (8....

Ještě před několika lety byla Klitorie ternatská jen nepříliš známou popínavou rostlinou. Pak se ovšem přišlo na to, že z modrofialových květů lze připravit čaj a potravinářské barvivo, což ji...

18. ledna 2026

Pozor, jedu. Děti na pojízdných kufrech a koloběžkách křižují letiště. Ne všem se to líbí

Ačkoli je tato kategorie zavazadel stále ještě okrajová, jejich výskyt je stále...

Lidé už si víceméně zvykli, že malé děti pláčou na palubách letadel během dlouhých letů, večeří spolu s rodiči v luxusních restauracích anebo dovádějí v hotelových posilovnách. Sociálními sítěmi však...

18. ledna 2026

Každý druhý Evropan chce letos změnit zaměstnání. Nejvíce ve Velké Británii

Zaměstnanec v továrně společnosti Continental AG v německém Hannoveru (17....

Evropané vstupují do roku 2026 s odhodláním změnit své pracovní uplatnění. Nové zaměstnání chce letos získat skoro polovina pracovníků, kteří pobývají v jedné ze sedmi největších ekonomik v Evropě....

18. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to dnes...

18. ledna 2026  10:40

Ceny českých nemovitostí ženou investory do ciziny. Roste zájem o Asii

Nestandardní ubytování v Hluboké nad Vltavou

Ceny českých nemovitostí jsou často už neúnosně vysoké. Trendem se tak stává nákup těch v zahraničí. A protože už i evropské destinace jsou často cenově nedostupné, přesouvá se pomalu zájem...

18. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.