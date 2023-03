Skladovací haly rostou v Česku rekordním tempem, covid změnil pohled výrobců

„Padesát let se vyvíjel systém Just in Time, kdy se skladové plochy snižovaly. Teď se naopak zvětšují,“ uvádí výkonný majitel společnosti Accolade Milan Kratina, který se na výstavbu výrobních a skladovacích hal zaměřuje. Podle něj už firmy nechtějí spoléhat na to, že se výroba zastaví kvůli jedné chybějící součástce. Největší tuzemští výrobci to potvrzují.