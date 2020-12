„Koukej, zahradní křeslo v prosinci. To se fakt už asi lidi zbláznili,“ prořízne mužský hlas monotónní hučení pásu, po kterém pochodují krabice jako vojáci do války. Ale dost! Legrace až po práci, které je tady ve skladu DPD v Nehvizdech u Prahy nad hlavu, a to doslova. Krabice se válí všude a vypínají se do výšky, snad aby ukázaly, kdo je tady pánem.

MAFRA Autor: Dan Materna