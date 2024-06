Mýtné se může rozšířit o další tři tisíce kilometrů silnic. Kvůli objíždění

Výběr poplatků od kamionů plní dnes především takzvanou fiskální úlohu – tedy získávat prostředky na opravy komunikací. Smyslem zpoplatnění silnic nižších tříd by však mělo být to, že část dopravců raději zpoplatněný úsek objede a ušetří. Zavedení plateb i na objízdných trasách by posléze mohlo kamiony vrátit na dálniční síť, která je pro těžkou nákladní dopravu konstrukčně přizpůsobená nejlépe.