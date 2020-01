Nákladní dopravci kvůli rozšíření mýta zdraží služby, aby pokryli náklady

15:45 , aktualizováno 15:45

Silniční nákladní dopravci v Česku zvýší ceny svých služeb. Řekl to mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Důvodem je rozšíření mýta na více než 900 kilometrů dálnic a silnic první třídy, což by mělo navýšit státní výnosy z mýta přibližně o 1,5 miliardy korun. Zdražení by mělo pokrýt právě tuto částku.