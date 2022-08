Do silnic a železnice půjde o 23 miliard více, navrhuje resort dopravy

Do výstavby a údržby tuzemských silnic a železnice navrhuje ministerstvo dopravy v příštím roce nalít 150,9 miliardy korun. Pokud návrh schválí kabinet a následně i Poslanecká sněmovna, znamenalo by to meziroční navýšení peněz do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o víc než 23 miliard korun.