„Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat,“ uvedl vedoucí samostatného oddělení BESIP na ministerstvu dopravy Tomáš Neřold. Přestože 42procentní nedodržení rychlosti je poměrně vysoká hodnota, při snížené maximální rychlosti překračovalo limity v pravém pruhu 59,4 procenta řidičů.
Zjednodušeně se tak dá říct, že navýšení rychlosti do značné míry zlegalizovalo překračování, které je na rovných a přehledných úsecích v Česku běžné. Projevilo se to ale hlavně na vozidlech jedoucích v pomalejším pravém pruhu. Tam při 130kilometrovém limitu rychlost nedodržovalo 41 procent šoférů. Když proměnlivé značení zvýšilo rychlost na 150, do limitu se nevešlo jen zhruba 14,5 procenta řidičů.
Pilotní provoz na dálnici D3 mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné spustilo ministerstvo dopravy od 1. října loňského roku. Proměnlivé cedule dopravního značení na něm umí dynamicky nastavovat rychlostní limity 100, 130 a 150 kilometrů v hodině podle povětrnostních podmínek, intenzity provozu a dalších proměnných, které ovlivňují bezpečnost provozu. Ze zhruba půlročního provozu byla stopadesátka aktivní zhruba dva měsíce. Její častější zapnutí zejména v zimním období neumožňovalo počasí.
Pro získání skutečně neprůstřelných dat je tedy dosavadní testovací období nedostatečné a zkušební provoz zde bude podle ministra dopravy Ivana Bednárika pokračovat nadále. Kromě úředníků z resortu dopravy experiment sleduje i dopravní policie.
„Z pohledu Policie České republiky je důležité, aby prodloužený pilotní provoz přinesl dostatek relevantních dat pro objektivní vyhodnocení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu. Nelze říct, že by se samotným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti stal úsek bezpečnějším. Z dosavadního pohledu je proto potřeba sledovat nejen samotnou rychlost a zkrácení dojezdových časů, ale také to, zda vyšší limit nepřináší vyšší míru rizikovosti,“ dodal ředitel ředitelství dopravní policie Policejního prezidia plukovník Michal Hodboď.