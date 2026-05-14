Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Tomáš Cafourek
  10:05
První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40 procent řidičů jedoucích v levém pruhu ani tuto vyšší rychlost nedodrželo. Zvednutí limitu o 20 kilometrů v hodině nicméně snížilo počet lidí, kteří překročili rychlost v pravém pruhu a celkově zvýšilo průměrnou rychlost celého dopravního toku o deset kilometrů v hodině.
Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako na prvním místě v republice nejvyšší povolenou rychlost na 150 kilometrů v hodině. Pořídili kvůli tomu nové dopravní značky, které ale nejsou digitální a umožňují tak zobrazit jen tři údaje. (15. srpna 2025) | foto: Petr LundákMAFRA

Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní...
Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní...
Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní...
Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní...
8 fotografií

„Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat,“ uvedl vedoucí samostatného oddělení BESIP na ministerstvu dopravy Tomáš Neřold. Přestože 42procentní nedodržení rychlosti je poměrně vysoká hodnota, při snížené maximální rychlosti překračovalo limity v pravém pruhu 59,4 procenta řidičů.

Zjednodušeně se tak dá říct, že navýšení rychlosti do značné míry zlegalizovalo překračování, které je na rovných a přehledných úsecích v Česku běžné. Projevilo se to ale hlavně na vozidlech jedoucích v pomalejším pravém pruhu. Tam při 130kilometrovém limitu rychlost nedodržovalo 41 procent šoférů. Když proměnlivé značení zvýšilo rychlost na 150, do limitu se nevešlo jen zhruba 14,5 procenta řidičů.

Rychlostí 150 km/h pojedou řidiči po D3 už na podzim. Naženou asi tři minuty

Pilotní provoz na dálnici D3 mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné spustilo ministerstvo dopravy od 1. října loňského roku. Proměnlivé cedule dopravního značení na něm umí dynamicky nastavovat rychlostní limity 100, 130 a 150 kilometrů v hodině podle povětrnostních podmínek, intenzity provozu a dalších proměnných, které ovlivňují bezpečnost provozu. Ze zhruba půlročního provozu byla stopadesátka aktivní zhruba dva měsíce. Její častější zapnutí zejména v zimním období neumožňovalo počasí.

Pro získání skutečně neprůstřelných dat je tedy dosavadní testovací období nedostatečné a zkušební provoz zde bude podle ministra dopravy Ivana Bednárika pokračovat nadále. Kromě úředníků z resortu dopravy experiment sleduje i dopravní policie.

„Z pohledu Policie České republiky je důležité, aby prodloužený pilotní provoz přinesl dostatek relevantních dat pro objektivní vyhodnocení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu. Nelze říct, že by se samotným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti stal úsek bezpečnějším. Z dosavadního pohledu je proto potřeba sledovat nejen samotnou rychlost a zkrácení dojezdových časů, ale také to, zda vyšší limit nepřináší vyšší míru rizikovosti,“ dodal ředitel ředitelství dopravní policie Policejního prezidia plukovník Michal Hodboď.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

14. května 2026  9:19

Trh kryptoměn je bezpečnější než dřív a láká drobné investory

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Kryptoměny mají množství využití a kromě určitého nástroje nezávislosti se z nich pro mnohé stal i zajímavý investiční artikl. V poslední době kryptoměny lákají coby investiční příležitost i čím dál...

14. května 2026  8:38

Japoncům kvůli válce v Íránu dochází barvivo, chipsy budou v černobílém balení

Japonská firma Calbee uvádí černobílé obaly chipsů, válka v Íránu omezila...

Obaly některých japonských pochutin získají strohé černobílé provedení s tím, jak válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu narušují dodávky na ropě založené suroviny používané k výrobě barevných...

14. května 2026  7:10

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

14. května 2026

Čtvrtina cestujících je pryč. Data odhalila pokles v létání kvůli válce v Íránu

Premium
Letiště Václava Havla

Statistiky pražského letiště odhalily, jak moc se do hospodaření cestovních kanceláří zakousla válka v Íránu. Přestože se kanceláře snažily vytvářet dojem, že propad cestujících je minimální,...

14. května 2026

Šéfem americké centrální banky bude Kevin Warsh, schválil ho Senát

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky Donalda Trumpa, protože nesnížil...

13. května 2026  21:48

Válka v regálech amerických supermarketů. Zboží zdražilo na několikaleté maximum

Prázdné nákupní vozíky před obchodem Walmart v kalifornském Burbanku (10. dubna...

Ceny potravin v USA rostou nejrychlejším tempem za téměř čtyři poslední roky a jsou nyní zhruba o třicet procent vyšší než před covidovou pandemií v roce 2020. „V tomto případě tu ale nejsou vyšší...

13. května 2026

Sázka na ekologické nádobí nevyšla. Česká firma Refork míří do insolvence

Nádobí se vyrábí z dřevěného odpadu

Pražský výrobce alternativ k plastovému nádobí Refork na sebe podal insolvenční návrh. Firma vznikla v roce 2019, produkty začala prodávat o dva roky později. Vidličky, nože, lžičky či brčka dodávala...

13. května 2026

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04,  aktualizováno  17:21

KOMENTÁŘ: Bez vlastní oceli budeme vždycky tahat za kratší konec

Roman Heide

Evropské ocelářství stojí před největší transformací ve své historii. Řeč je o investicích v řádu desítek miliard korun v průběhu pár let a zároveň o sílící konkurenci ze zemí, které nejsou zatíženy...

13. května 2026  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

ilustrační snímek

Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5....

13. května 2026  15:47

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.