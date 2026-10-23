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Šéf pražského letiště Lašák rezignoval. Ve funkci nevydržel ani tři měsíce

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  9:06

Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák | foto: Letiště Praha

Šéf pražského letiště Radomír Lašák rezignoval z osobních důvodů, oznámilo ministerstvo financí. Do funkce přitom nastoupil teprve k 1. srpnu. Proti jeho jmenování protestovaly letištní odbory, ty dokonce vyhlásily i stávkovou pohotovost.

Ministerstvo financí na uvolněnou pozici vypíše výběrové řízení, sdělil mluvčí úřadu David Polák. K jakému datu Lašák z vedení letiště odchází, neuvedl.

Lašák během svého krátkého působení v čele pražského letiště stihl jen prosadit zvýšení letištních poplatků. Jejich navýšení o šest procent má platit od příštího března. Oznámil to v jediném rozhovoru, který ve funkci stihl dát, konkrétně České televizi. Jinak se podle svých slov chtěl v prvních měsících svého působení soustředit především na detailní seznámení se společností, jejími činnostmi a jednotlivými oblastmi fungování.

Lašák vzešel z výběrového řízení, které ministerstvo financí jako akcionář letiště vypsalo v květnu. „Nový šéf letiště byl vybrán v řádném otevřeném výběrovém řízení jako nejvhodnější kandidát a obavy odborů v souvislosti s jeho jmenováním nejsou namístě,“ uvedla tehdy ministryně financí Alena Schillerová.

Reagovala tak na kritiku odborů i některých leteckých expertů, kteří poukazovali na Lašákovo neúspěšné působení v čele Českých aerolinií v letech 2006 až 2009. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky dopravce, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou nakonec přerušila hospodářská krize.

„Obavy odborových organizací pramení jak z profesní minulosti a dřívějšího působení vybraného kandidáta na ČSA a. s., tak z nestandardního procesu výběru jeho osoby při nedávném výběrovém řízení na obsazení místa předsedy představenstva Letiště Praha,“ uvedli tehdy odboráři k vyhlášení stávkové pohotovosti.

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