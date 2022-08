Rýn během pátku přestane být splavný. Ekonomické dopady pocítí celá Evropa

Po řece Rýn se už několik desetiletí přepravují důležité suroviny. Jde o nejrůznější chemikálie, paliva, výrobky z papíru nebo pohonné hmoty. Narušení splavnosti ale nemohlo přijít v horší dobu.

Evropa se totiž kvůli válce na Ukrajině potýká se značně nedostatečnými dodávkami důležitých energetických zdrojů a situace se tak nyní může ještě zhoršit, píše agentura Bloomberg.

Ve čtvrtek měla hladina Rýna na vodočtu u německého města Kaub západně od Frankurtu jen 42 centimetrů. Německé úřady očekávají, že během pátku tato hladina ještě o další dva centimetry poklesne. Tím ale Rýn přestane být splavnou řekou. Situace je o to horší, že do pondělí má ukazatel podle odhadů klesnout až na 33 centimetrů.

„Když nebude Rýn pro většinu nákladní lodní přepravy splavný, výrazně se zhorší zásobování německých uhelných elektráren. Elektřina se tak bude muset ještě ve větší míře vyrábět z plynu, což omezí možnost naplňovat plynové zásobníky,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Uzavření Rýna kvůli nízkému stavu vody v Kaubu ale neznamená, že by řeka nebyla splavná dále po proudu, kde se i nadále bude plout.

„Na Rýnu platí institut takzvaných nízkovodních přirážek. Od minulého týdne tak plujeme s 90procentní přirážkou. Nicméně při poklesu na zmíněných 40 centimetrů už jakýkoliv příplatek nepomůže,“ uvedl spolumajitel společnosti Evropská vodní doprava (EVD) Lukáš Hradský.

Fakticky tak příplatky umožní provozovatelům vodní dopravy naložit méně zboží a proplouvat s nižším ponorem i při nižších stavech vody.

Hrozí i omezení výroby

Německé podniky proto začaly přijímat potřebná opatření, aby se na pokles hladiny řeky Rýn připravily. Třeba výrobce chemických produktů BASF se začal více orientovat na železniční přepravu. Její kapacity ale jsou omezené a všechny tamní firmy takto zareagovat nemohou. Podnik i proto nevyloučil, že v příštích týdnech dojde ke snížení objemu výroby.

Podobně reagoval třeba i plynárenský gigant Uniper. Jeho zástupci agentuře Bloomberg řekli, že firma nebude schopná převážet dostatek uhlí pro plnohodnotný provoz svých elektráren. Krizové scénáře momentálně připravuje i výrobce oceli Thyssenkrupp.

Další růst inflace?

Už před několika dny musely přepravní firmy v Německu začít kvůli nízké hladině převážet menší objem nákladu. Nyní se ale přeprava některých komodit může zastavit úplně. Klimatická a s tím související přepraví krize přes Rýn, ale zároveň citelně podkopává snahy o zkrocení inflace.

Nabídková strana německé ekonomiky tak pravděpodobně dostane další tvrdou ránu a ceny mohou opět letět vzhůru. Rýn je totiž významnou trasou pro přepravu i uhlí nebo jiných ropných produktů včetně třeba topného oleje.

Kovanda dodává, že problémy by to mohlo přinést i České republice. „Český energetický trh je s německým úzce propojený. České firmy a domácnosti by tak jistě čelily ještě mnohem vyšším cenám elektřiny,“ vysvětluje.

Problémy s přepravou na řece Rýn tak mohou mít mimo jiné vliv i na jednotlivé evropské ekonomiky. Ukázkou toho je rok 2018, kdy se lodní doprava poprvé v historii zastavila. Analytici odhadli, že pauza na řece tehdy údajně způsobila pokles německého HDP o 0,2 procenta.

Z dostupných údajů je patrné, že hladina Rýna je na nejnižší úrovni od roku 2007. Trh by mohl přijít až o 400 00 tisíc barelů denně a šlo by tak o zcela zásadní narušení zásobování na trase z přístavu Rotterdamu, Antverp a Amsterdamu do evropského vnitrozemí.

Jiná situace panuje na Labi. Na rozdíl od Rýna nebo třeba Pádu má v současnosti Labe vody dost. Je to ale způsobeno zvýšeným odtokem z vodní nádrže Orlík, který by měli vodohospodáři v příštím týdnu ukončit. EVD proto už před zhruba dvěma měsíci plavbu do Česka ukončila a stáhla se s flotilou do západní Evropy.