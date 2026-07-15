Nízká hladina Rýna nutí nákladní lodě výrazně omezovat množství převáženého zboží. Společnost Thyssenkrupp proto v Duisburgu odstavila vlastní tlačné čluny a využívá externí plavidla, která zvládnou plout i při nižším stavu vody. Chemický gigant BASF zase nasadil více lodí, protože každá z nich nyní uveze méně nákladu než obvykle, píše agentura Bloomberg.
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Pokud bude sucho trvat, nízká hladina řeky může podle ekonomů citelně zasáhnout německou průmyslovou výrobu. Firmy jsou sice na podobné problémy lépe připravené než dříve, delší omezení lodní dopravy by však zdražilo zásobování.
Přesun nákladu na železnici není možný
Nízká hladina Rýna komplikuje dopravu v zemi opakovaně. V roce 2018 trvalo omezení několik měsíců a podle Kielského institutu připravilo německou ekonomiku zhruba o 0,4 procenta HDP.
Podobné problémy se vrátily také v roce 2022, kdy sucho krátce po začátku války na Ukrajině zkomplikovalo přepravu energetických surovin. Letos navíc firmy nemohou snadno přesunout náklad na železnici. Jedna z klíčových tratí podél pravého břehu Rýna je totiž kvůli výlukám uzavřená.
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Zpoždění v dodávkách by podle ekonomů mohlo přibrzdit postupné oživení německého průmyslu. Přesné důsledky na ekonomiku zatím nelze zcela odhadnout, rozhodující bude délka sucha a rozsah omezení lodní dopravy, píše agentura Bloomberg.
Hrozí i nárůst inflace
Dražší přeprava by se navíc mohla promítnout i do cen. Vyšší náklady firem mohou postupně pocítit také zákazníci. Vývoj také proto sleduje Evropská centrální banka, která po červnovém zvýšení úrokových sazeb zvažuje další postup. Členka jejího vedení Isabel Schnabelová již upozornila, že nízká hladina Rýna může patřit k faktorům, které budou držet inflaci výš.
Podobný názor mají i další experti. „Samotná nízká hladina Rýna by neměla zvýšit německou inflaci o více než 0,2 procentního bodu. V kombinaci s dalšími důsledky sucha, například dražšími potravinami, ale může tlak na ceny zesílit,“ uvedl analytik společnosti Bantleon Daniel Hartmann.
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Německý průmysl přitom už delší dobu trápí drahé energie, slabá poptávka i sílící zahraniční konkurence. Tamní vláda se snaží hospodářství nastartovat reformami a vyššími investicemi do infrastruktury a obrany, její plány ale komplikuje napětí na Blízkém východě. Berlín proto v dubnu snížil odhad letošního růstu na polovinu, na 0,5 procenta, uzavírá Bloomberg.