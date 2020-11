Kudy pojedou rychlovlaky do Polska? Správa železnic plánuje nové trasy

Do Pardubic vlakem z Prahy za 40 minut nebo rychlejší cestování do Krkonoš. Podoba dalšího vysokorychlostního spojení směřujícího z Prahy do polské Wroclawi začíná dostávat konkrétnější obrysy. Bude-li spojení k severním sousedům ekonomicky výhodné, potěší lyžaře nebo lázeňské hosty.