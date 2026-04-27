Pravděpodobně budou takto uznatelné náklady na výstavbu více než dvacetikilometrového Krušnohorského tunelu, který spojuje Česko s Německem na rychlotrati do Drážďan. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika by měla jako obranný výdaj vyjít i rozestavěná trať Brno–Přerov.
„Musíme si uvědomit, že trať musí mít zatížení D. Nemůže to být plnohodnotná vysokorychlostní trať, protože po té můžete maximálně vozit speciální jednotky, když je potřebujete někam dostat rychle s lehkou výzbrojí. Ale tady mluvíme o výdajích, které jsou uplatnitelné na přesun těžké techniky, zásobování, nafty, benzinu a dalších věcí, které armáda potřebuje,“ uvedl Bednárik.
Neplníme závazek NATO, stejně jako minulá vláda, řekl Babiš. Lže, říká Černochová
Zatímco u francouzských rychlotratí, od kterých Česko pro přípravu vlastních rychlodrah převzalo technické normy, je maximální povolené zatížení na nápravu vlaku obvykle sedmnáct tun, norma zmiňovaná českým ministrem umožňuje zátěž 22,5 tuny na jednu nápravu a je typickým požadavkem na zatížitelnost pro využití nákladní železniční dopravy.
Obě zmiňované trati jsou namísto více než 300 kilometrů u plnokrevných rychlotratí plánované na maximálně dvoustovku, počítá se na nich se smíšeným provozem, tedy provozem jak expresních osobních vlaků, tak i nákladní dopravy.
Resorty dopravy a obrany v současnosti zabrousily do projektů rychlotratí proto, že potenciál k vojenskému využití (a financování) konvenční železnice se z velké části vyčerpal už v roce 2025, kdy ministerstva takto vybrala stavby a modernizace na železnici a silniční infrastruktuře za zhruba 20 miliard korun.
Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel
„Identifikovali jsme na české železnici úzká hrdla z potřeby armády. Naceňuje se, co znamená tato úzká hrdla odstranit,“ uvedl na nedávné konferenci s dodavateli železničních technologií a prací generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. Jde o stavby, které by místo klasického unijního programu pro propojení Evropy CEF mohly být financované z jeho nově vzniklé vojenské odnože.
Pomůže s výdaji NATO
Vedle financování má barvení železnice na zeleno smysl i proto, že v Česku pomůže uklidnit rozbouřené mínění ohledně ochoty plnit nový závazek vydávání pěti procent HDP na obranu. Cílem vlády je zapojení výdajů z mnohem více civilních sektorů, které mohou v případě potřeby sloužit i vojenským potřebám. „Dneska je obranný výdaj téměř všechno. Celé Čepro, všechny čerpačky a tak dále,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.
Do financí na obranu by se mohla vejít i plánovaná nová pražská nemocnice. „Může být vojenská nemocnice – model Izrael,“ uvedl Babiš. Touto cestou například šlo Turecko, které rovněž nevykazovalo požadovaný poměr investic do obrany vůči HDP, což vyřešili právě výstavbou vojenských nemocnic, dodal.
Navýšení výdajů na obranu je požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa. Konkrétně mají státy NATO vydávat 3,5 procenta hrubého národního produktu na čistě obranné výdaje a dalších 1,5 procenta na takzvané nevojenské investice spojené s obranou.
|
Schillerová chce prodloužit možnost zvýšit obranné výdaje do roku 2036
Plány na výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku trvají od roku 2017, odkdy se na jejich projektování intenzivně pracuje. Současný kabinet rozsah z původních zhruba 700 kilometrů osekal, když upozadil některá ramena, konkrétně spojení do Mostu nebo Hradce Králové. Reagoval tím na napnutý státní rozpočet a obavy, že původní kalkulace sítě rychlotratí, která se dlouhodobě držela na hodnotě jednoho bilionu korun, je po vlnách zdražování stavebních materiálů a prací reálně spíše dvojnásobná.
Právě zmiňovaný více než dvacetikilometrový Krušnohorský tunel by měl být jednou z nejdražších staveb na celé síti. Jen náklady na české straně, část trasy za německou hranicí bude financovat Německo, by se mohly podle odhadů vyšplhat na 45 miliard korun.
Zatímto Krušnohorský tunel by se měl stavět ideálně od roku 2030 do roku 2040, u druhé zmiňované trati určené pro obranné financování se už částečně staví. Od loňského roku se budují dva navazující úseky z Nezamyslic do Kojetína a dále do Přerova. Zhruba 27 kilometrů trati modernizované na rychlost 200 kilometrů v hodině má vyjít přibližně na sedmnáct miliard korun.
První dvě z pětice staveb, na které Správa železnic trasu mezi Brnem a Přerovem rozdělila, by měly být hotové v roce 2028. Zbylá trojice sahající až k Brnu by měla být ve výstavbě do roku 2032.