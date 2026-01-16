České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě. Dráhy tak budou v následujících šesti letech zajišťovat provoz tří rychlíkových linek označovaných jako R8, R12 a R13.
Vlaková souprava InterPanter

Vlaková souprava InterPanter | foto: České dráhy

Šestiletý kontrakt prodlužuje působení Českých drah na linkách R12 z Brna přes Olomouc do Jeseníku (Šumperku) a R13 z Brna přes Břeclav do Olomouce. Zároveň se České dráhy vracejí na linku R8 Brno–Ostrava–Bohumín, kterou nyní provozuje RegioJet.

„Vítězství v soutěži na moravské rychlíky je pro nás potvrzením, že České dráhy dokážou podat nejlepší nabídku pro vlaky dálkové dopravy, která splňuje požadavky zadavatele a je pro něj zároveň ekonomicky nejvýhodnější,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Vlaková souprava InterPanter
„Jsme rádi, že budeme i nadále zajišťovat klíčové rychlíkové spoje na Moravě a že se po několika letech vracíme na páteřní moravskou linku Brno–Ostrava. Cestujícím chceme nabídnout spolehlivé spojení, komfortní vozidla a vysokou úroveň služeb,“ dodal.

Celkový rozsah výkonů činí necelých pěti milionů vlakokilometrů ročně. Podle nové smlouvy bude linka R8 provozována v základním hodinovém taktu, linky R12 a R13 pak ve dvouhodinovém intervalu s možností vedení posilových spojů v přepravních špičkách v části trasy.

Dráhy začnou spoje podle nového kontraktu provozovat od prosince 2027, na lince R12 pak od prosince 2029. Na lince R13 zůstanou v provozu elektrické jednotky InterPanter řady 660 a 661, na linkách R8 a R12 budou jezdit klimatizované soupravy s maximální rychlostí 140 až 160 km/h.

