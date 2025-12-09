Bizarní, reagoval Ryanair na dvojnásobné daně. Ruší spoje z obou bruselských letišť

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v letovém řádu na zimu 2026/2027 zruší 20 linek z Bruselu. Důvodem je rozhodnutí belgické vlády zdvojnásobit od roku 2027 daň z letů a návrh zavést daň za každého odlétajícího cestujícího z letiště Charleroi. Celková kapacita z Belgie by tak klesla přibližně o jeden milion sedadel, tedy zhruba 22 procent.
Ryanair chce zrušit 13 linek z letiště Brusel Charleroi a sedm z hlavního bruselského mezinárodního letiště. Aerolinky také hodlají stáhnout pět letadel z letiště Charleroi, což představuje ztrátu investic 500 milionů USD. Tuto zimu Ryanair létá z Charleroi 18 letadly a z Bruselu 11 letadly.

Ryanair upozornil, že belgická vláda se rozhodla zdvojnásobit od roku 2027 daň z letů na deset eur (243 Kč) za cestujícího. Obchodní ředitel Jason McGuinness označil tento krok za „bizarní“ a argumentoval, že opakované zvyšování daní činí Belgii zcela nekonkurenceschopnou se zeměmi jako je Švédsko, Maďarsko, Itálie a Slovensko, které podobné daně zrušily, aby podpořily dopravu a zaměstnanost.

Aerolinky také zkritizovaly plán letiště Charleroi zavést od příštího roku poplatek tři eura za každého odlétajícího cestujícího. McGuinness varoval, že tento nezodpovědný návrh by od dubna 2026 vyvolal ještě větší škrty na letišti a ohrozil tisíce pracovních míst. Ryanair proto vyzval vládu i městský úřad v Charleroi, aby své plány zrušily.

