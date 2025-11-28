Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

  21:01
Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se projekt ukázal jako ztrátový.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Do programu Prime se přihlásilo 55 tisíc cestujících, kteří zaplatili na předplatném 4,4 milionu eur (106,4 milionu Kč). Zákazníci ale získali výhody přesahující šest milionů eur (145 milionů Kč). Ryanair se proto program, jenž nabízel slevy na letenky, bezplatnou rezervaci sedadel na až 12 letů ročně a cestovní pojištění, rozhodl ukončit.

„Tato zkušební fáze nás stála víc, než kolik vydělala. Při takovém počtu členů a výši předplatného se nám nevyplatí věnovat čas a energii pravidelnému spouštění měsíčních exkluzivních nabídek míst pro 55 tisíc členů programu Prime,“ uvedl marketingový ředitel Ryanairu Dara Brady.

Společnost uvedla, že se vrátí k poskytování slev „všem našim zákazníkům, a ne jen této skupině“.

Ryanair spustil roční slevový program, Čechům zatím dostupný není

Program Prime byl spuštěn v únoru za cenu 79 eur nebo 79 liber ročně pro zákazníky v EU nebo ve Spojeném království. Jelikož se ceny za rezervaci sedadel pohybují od 4,50 do 38 liber, mohl tento program ušetřit mezi 54 a 456 librami, tedy částku odpovídající několika nízkonákladovým letům, těm, kteří využili maximálních 12 letů ročně, poznamenal The Guardian. Členství aerolinka nabízela jako roční program s automatickým prodlužováním od února.

Ryanair uvedl, že všichni stávající členové budou „až do října 2026 nadále využívat exkluzivní nabídky nízkých cen, ale po pátku 28. listopadu se již nebude moci zaregistrovat žádný nový člen“.

„Jsme vděční našim 55 000 členům programu Prime, kteří se během posledních osmi měsíců zapojili do tohoto zkušebního provozu, a mohou si být jisti, že si po zbytek svého ročního členství budou i nadále užívat exkluzivních slev na letenky a rezervaci sedadel,“ uvedla společnost.

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Ryanair je s více než 207 miliony cestujících ročně lídrem mezi nízkonákladovými aerolinkami. Pověst si vybudoval díky velmi nízkým cenám letenek, ale zároveň dokázal získat zpět část příjmů prostřednictvím stejně inovativních poplatků za zavazadla a rezervaci sedadel, což bylo před 20 lety prakticky neslýchané, připomíná The Guardian.

Společnost jako první v roce 2006 zavedla poplatky za odbavená zavazadla a o tři roky později také poplatky za check-in pro cestující, kteří si tehdy ještě před érou chytrých telefonů nevytiskli svůj palubní lístek sami. Dříve v letošním roce Ryanair zvýšil prémie zaměstnancům za každé příruční zavazadlo, které odeberou cestujícím, protože přesahuje stanovené rozměry, a které pak musí cestující odbavit za dodatečný poplatek.

