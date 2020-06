Nevydírejte nás! Francie není Divoký západ, vzkazují Ryanairu zaměstnanci

Irské aerolinky již dříve varovaly, že budou po Evropě propouštět až tři tisíce zaměstnanců. Francouzské posádce a pilotům sdělila, že platy sníží o 20 procent, letuškám pak o 10. Britský deník The Guardian také informuje o tom, že zaměstnanci, kteří už momentálně pobírají minimální mzdu, přijdou o hodiny.



Zaměstnanecké unie se však bouří a obviňují Ryanair z absurdního vydírání. „Čekáme až se situace obrátí a vedení se za nás postaví. Nemohou nám přece plošně snížit platy a vykořisťovat nás. Francie není Divoký západ,” řekl na adresu firmy představitel zaměstnanecké unie Damien Mourgues pro francouzský deník Le Figaro.

Podle důvěrných dokumentů, které proběhly francouzskými médii, by mělo ke snížení platů dojít letos v červenci. V příštích pěti letech by se pak hodinové mzdy měly postupně opět zvyšovat, posádka by tak na výši svých současných platů dosáhla v roce 2025. Celková ztráta v průběhu příštích pěti letech by tak měla být zhruba 12 %. Nově nastupující piloti by pak již od začátku měli dostávat snížené platy.



Národní unie pilotů uvádí, že zaměstnanci Ryanairu dostali 5 dní na to, aby na ultimatum přistoupili. Pokud snížení platu odmítnou, aerolinka je varovala, že nebude mít jinou možnost, než je propustit. Celkem by o práci mohlo přijít 29 procent pilotů a 27 procent pomocných pilotů z Francie.

O 10 % platu by pak měli přijít letušky a stevardi. Kromě poníženého platu by také měli mít méně zaplacených pracovních hodin. Ze současných dvou tisíc hodin ročně by se měli dostat na 1 600, což by z měsíčního platu 1 539 eur představovalo měsíční ztrátu přibližně 308 eur.

Unie letušek se proti mzdovým změnám bouří, jelikož by se posádka dostala pod minimální hodinovou mzdu a žádá pádné odůvodnění úpravy finančních odměn. Veškeré dotazy a žádosti však zatím zůstávají bez odpovědi. Stejně jako tomu je u pilotů, i posádka dostala pět dní na vyjádření. V případě, že s platovými podmínkami nebude souhlasit, Ryanair je připraven vyhodit 27 z celkových 160 francouzských letušek.

Syndikát: Koronavirus je záminka pro snížení platů

Podle právníka Syndikátu národní unie letecké posádky, Fiodora Rilova, jsou návrhy Ryanairu naprosto nepřijatelné. „Ryanair má v zacházení se zaměstnanci značné rezervy. Koronavirus by neměl omlouvat výrazné snižování mezd a odebírání jistot zaměstnancům,” říká Rilov.



Rilovchce s Ryanairem bojovat a donutit společnost, aby respektovala francouzská práva. Do boje se s ním chce pustit i zástupce Syndikátu v Ryanairu, Stéphane Salmon. „Koronavirus je pouze záminka ke snižování mezd, které jsou už i tak v porovnání s ostatními leteckými společnostmi suverénně nejnižší,” říká Salmon.

Ryanair se netají tím, že hodlá propouštět a ponižovat platy, dokud se evropský trh nevzpamatuje z koronavirové krize. „Kroky, které chceme podniknout, jsou rozumné a nezbytné. Krátký čas, který jsme zaměstnancům poskytli na rozhodování, je prevencí před masivním propouštěním. Všechny evropské letecké společnosti teď kvůli koronaviru trpí a propouští ve velkém,” vyjádřil se Ryanair v oficiálním prohlášení.

Na podobné jednání si přitom v minulosti stěžovali i čeští zaměstnanci dopravce. Když se jeho tuzemská pobočka loni v říjnu přesouvala pod polskou centrálu, znamenalo to pro ně nižší hodinovou mzdu a právní obtíže. Manažeři však na personál tlačili, aby nové smlouvy podepsali co nejdříve – jako alternativu jim nabídli stěhování do zahraničí nebo vyhazov (více čtěte zde).

Válka mezi řediteli a aerolinky na cracku

Irská aerolinka je přitom se současnou situací velmi nespokojená. V prohlášení z minulého měsíce Ryanair obvinil evropské vlády z narušování hospodářské soutěže. „Dotování vybraných konkurenčních společnosti výplatními balíčky v hodnotě 30 miliard eur a neustálé omílání faktu, že můžeme očekávat významný pokles pasažérů, ničemu nepomáhá,” uvedla aerolinka.



Proti srsti jsou Ryanairu především finanční injekce pro konkurenci. Šéf firmy, Michael O’Leary, se velmi ostře vyjádřil především směrem k Lufthanse. Německou společnost nejprve přirovnal k opilému strýčkovi na oslavě, který dopíjí sklenice ostatním. Později ještě přitvrdil a prohlásil, že se Lufthansa chová jako „závislák na cracku“.

Řeč přišla i na českou aerolinku Smartwings. Ta je momentálně na pokraji krachu a měsíčně prodělává zhruba sto milionů korun. Ryanair by však v případě jejího zániku ochotně zaujal místo na českém leteckém trhu. Šéf Smartwings Jiří Šimáně to však tvrdě odmítá.

„Jestli si někdo myslí, že sem přiletí pan O‘Leary a bude všechny Čechy vozit, tak je na velkém omylu. Někam ano, ale určitě ne všechny a určitě ne všude tam, kam létáme my s produktem cestovních kanceláří,“ uvedl Šimáně pro web Aktuálně.cz.

Zároveň také kritizuje samotný přístup Ryanairu ke krizi. „Ředitel Ryanairu všude říká, že je špatně, když letecké společnosti žádají o pomoc a přitom sám dostal záruku od britské vlády na půjčku v hodnotě 730 milionů dolarů,” ohrazuje se Šimáně.

Prvenství, které netěší

Zpátky na nebe se Ryanair chystá co nejdříve to bude možné. Podle O‘Learyho prohlášení z dubna by rád naplnil letadla při první vhodné příležitosti. Bezpečností opatření podle něj však nejsou potřeba. „Náš byznys funguje, jen když zvládneme prodat většinu sedadel v každém letadle. Sociální distancování je idiotské, naprosto stačí, když budou pasažéři v rouškách“ řekl O’Leary televizi BBC.



Ryanair v poslední době čelí velké kritice ze všech stran. Například minulý měsíc upoutal pozornost prohlášením, že by při prvních spuštěných červencových letech pasažéři museli žádat o povolení použít toaletu.

Irská společnost se momentálně navíc „pyšní” titulem nejhorší aerolinky na světě. To se potvrdilo i minulý týden, kdy vyšlo najevo, že si v porovnání s konkurencí vede nejhůř ve vracení peněz za zrušené lety.