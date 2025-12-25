Podle deníku světí Ryanair Vánoce se stejnou vážností jako většina irské společnosti. Doma tak zůstávají všichni pracovníci aerolinek, ať už jde o piloty, letušky či administrativní pracovníky.
Na Štědrý den odbavil Ryanair 1720 letů. Tím posledním byl spoj FR5307 z irského Kerry do Dublinu v 18:30, který trval půl hodiny. Lety se obnoví až ráno 26. prosince. Tím prvním bude spoj FR8866 z bulharského hlavního města Sofie do italského Bergama v šest hodin. Na ten samý den má Ryanair celkem 2658 plánovaných odletů.
Podle Corriere della Sera tak Ryanair přijde o více než půl milionu cestujících a v tržbách o zhruba 40 milionů eur (téměř miliardu korun).
|
Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení
Kromě Ryanair nelétají i další společnosti. Například britská letecká společnost Jet2, která se zaměřuje na turistické destinace. Ta má ale podle deníku více než desetkrát méně letů než Ryanair. Volno má také další irská společnost Aer Lingus.
Z náboženských důvodů nelétají několik hodin týdně ani někteří další dopravci. Například poslední let izraelské společnosti El Al odlétá v pátek kolem oběda, další pokračují až v sobotu kolem 20:00. Mezi tím je šabat, židovský den odpočinku.