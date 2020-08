Itálie vyhrožuje Ryanairu zákazem. Kašle podle ní na koronavirová pravidla

Podle italského dohledového úřadu pro civilní letectví (ENAC) aerolinky Ryanair opakovaně porušily předpisy, které kvůli ochraně pasažérů před covidem-19 zavedla italská vláda. „Nerespektují dodržování bezpečných vzdáleností mezi pasažéry, nebyly splněny ani podmínky pro výjimku z tohoto pravidla,“ citovala prohlášení úřadu agentura Reuters.

Podmínkou může být například povinné nošení roušek na palubě letadla, což Ryanair podle regulátorů neplní. Pokud bude „nevhodné a neuctivé“ chování dopravce pokračovat, ENAC bude vyžadovat minimálně metrové rozestupy mezi pasažéry. To by pro aerolinky znamenalo létání s poloprázdnými letadly. Další selhání by pak mělo za následek pozastavení letů Ryanair do italských destinací, dodal úřad.

„Děláme vše pro omezení kontaktů“

Mluvčí Ryanair kritiku odmítl, dopravce podle něj plně dodržuje pravidla tak, jak je nastavila italská vláda. „Naši klienti si mohou být jisti, že děláme vše pro to, abychom omezili kontakty mezi lidmi jak na palubě letadel, tak na letištích,“ uvedl. Výtky italských regulátorů se podle něj nezakládají na skutečnosti.

Letadla irského dopravce využívají v Itálii celkem 29 letišť, mimo jiné v populárních turistických destinacích jako je Řím, Miláno či Benátky. Jakákoli omezení by pro společnost znamenala zásadní problém, poznamenal deník The Guardian.

Ryanair přepravil v červenci 4,4 milionu pasažérů, což je o 70 procent méně než v roce 2019. Celkově za prvních sedm měsíců letošního roku využilo nízkonákladové aerolinky o 35 procent méně cestujících než loni. Propad donutil dopravce zrušit tři tisíce pracovních míst ještě před tím, než mu uprostřed letní sezony situaci zkomplikovala britská omezení cestování do Španělska.