Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Autor:
  13:07
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to může špatný postup posádky.

Na rozbor závažných událostí za druhé čtvrtletí upozornil web Zdopravy.cz. V analýze jako závažný incident figuruje i případ z 11. května, týkající se letu TK1771 společnosti Turkish Airlines z Istanbulu do Prahy.

Airbus A321neo tehdy při přistávání na Letišti Václava Havla škrtl ocasem o ranvej. Stroj se po nečekaném kontaktu se zemí rychle vrátil zpět do vzduchu a napodruhé přistál.

Následky přistání airbusu Turkish Airlines
Při nepovedeném přistání se turecký airbus otřel ocasem o ranvej
Snímek ze stránek sledující letadlo v reálném čase. (13. května 2025)
Boeing B737 společnosti Turkish Airlines
6 fotografií

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod konstatoval, že posádka prováděla přistání podle přístrojů na dráhu 12 na letišti v Praze. Letadlo řídil druhý pilot, kapitán situaci monitoroval.

Kopilot však situaci úplně nezvládl a dosednutí na dráhu proběhlo bez podrovnání, tedy manévru, kdy pilot těsně před přistáním zmenší klesání, aby letadlo nepřistálo tvrdě.

VIDEO: Turecké letadlo škrtlo v Praze ocasem o ranvej. Modleme se, vyzýval pilot

„Kapitán vyhodnotil tvrdé přistání jako důvod k provedení go-around, aby nedošlo k dalšímu nežádoucímu odskoku letounu,“ uvádí ústav ve zprávě. Kapitán se tedy rozhodl pro nový vzlet a opakování celého přistávacího manévru. Řízení letounu však nepřevzal předepsaným způsobem.

Výsledkem bylo, že systém letadla převzal pokyny pro vzlet od kapitána i kopilota a sečetl je. Následný velký sklon letounu, který je patrný i na videu, způsobil náraz ocasní částí trupu do ranveje. „Kontakt letounu s dráhou zanechal stopu v délce cca patnácti metrů,“ uzavírá report ústavu.

Na druhý pokus již letoun přistál bezpečně bez dalších problémů. Let se oproti plánu prodloužil přibližně o téměř půl hodiny.

