Na rozbor závažných událostí za druhé čtvrtletí upozornil web Zdopravy.cz. V analýze jako závažný incident figuruje i případ z 11. května, týkající se letu TK1771 společnosti Turkish Airlines z Istanbulu do Prahy.
Airbus A321neo tehdy při přistávání na Letišti Václava Havla škrtl ocasem o ranvej. Stroj se po nečekaném kontaktu se zemí rychle vrátil zpět do vzduchu a napodruhé přistál.
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod konstatoval, že posádka prováděla přistání podle přístrojů na dráhu 12 na letišti v Praze. Letadlo řídil druhý pilot, kapitán situaci monitoroval.
Kopilot však situaci úplně nezvládl a dosednutí na dráhu proběhlo bez podrovnání, tedy manévru, kdy pilot těsně před přistáním zmenší klesání, aby letadlo nepřistálo tvrdě.
VIDEO: Turecké letadlo škrtlo v Praze ocasem o ranvej. Modleme se, vyzýval pilot
„Kapitán vyhodnotil tvrdé přistání jako důvod k provedení go-around, aby nedošlo k dalšímu nežádoucímu odskoku letounu,“ uvádí ústav ve zprávě. Kapitán se tedy rozhodl pro nový vzlet a opakování celého přistávacího manévru. Řízení letounu však nepřevzal předepsaným způsobem.
Výsledkem bylo, že systém letadla převzal pokyny pro vzlet od kapitána i kopilota a sečetl je. Následný velký sklon letounu, který je patrný i na videu, způsobil náraz ocasní částí trupu do ranveje. „Kontakt letounu s dráhou zanechal stopu v délce cca patnácti metrů,“ uzavírá report ústavu.
Na druhý pokus již letoun přistál bezpečně bez dalších problémů. Let se oproti plánu prodloužil přibližně o téměř půl hodiny.