Ruské „superletadlo“ dokončilo zkušební let. S motory ryze domácí produkce

Mezi nejpostiženější sektory, které po roce 2022 ochromily sankce ze strany Západu, se řadí zejména letecký průmysl. Evropské i americké společnosti totiž přestaly dodávat náhradní díly i nové letouny ruským firmám. Ty se kvůli tomu musí nyní spolehnout hlavně samy na sebe.

Mezi momentální cíle ruského leteckého průmyslu se řadí hlavně rostoucí soběstačnost a nahrazení západních technologií těmi domácími. V současné době totiž mají tamní letecké společnosti k dispozici jen několik málo letadel domácí výroby. Jedním z nich je právě Suchoj SuperJet 100, které se nedávno přejmenovalo na SJ-100, upozorňuje portál The Moscow Times.

Bez úspěšných testovacích letů to nepůjde

Ruské firmy měly za úkol nahradit v letounu zhruba čtyři desítky důležitých komponentů, nyní se jejich snaha potvrdí v praxi. Letadlo má za úkol úspěšně absolvovat zhruba 200 zkušebních letů, které mají potvrdit jeho bezpečnost. Zároveň jde o nezbytný krok pro možnou sériovou výrobu.

První testovací let proběhl v Komsomolsku na Amuru v Chabarovském kraji a trval zhruba 40 minut. Letoun dosáhl rychlosti 500 kilometrů za hodinu a vystoupal do výšky 3 tisíc metrů, uvedli představitelé ruského konglomerátu Rostec. Potřebnou certifikaci by motor Aviadvigatěl PD-8 měl obdržet během letošního podzimu, odhadují ruští inženýři.

„Projekt se nám povedlo realizovat ve velmi krátké době, a to při zohlednění globálních standardů leteckého sektoru. Náš motor je zásadním pilířem našeho úsilí, které si klade za cíl náhradu dovozu ze zahraničních ekonomik,“ uvedl v tiskové zprávě společnosti Rostec její generální ředitel Sergej Čemezov.

V procesu je výroba i dalších modelů

Rusko mělo do rozvoje domácího leteckého průmyslu investovat přes 2,7 miliardy amerických dolarů (asi 62 miliard korun). Zahrnuje mimo jiné i snahu o výrobu letounu Irkut MC-21, který by měl být určený zejména pro středně dlouhé lety. Pro tento stroj se momentálně vyvíjí ruský motor PD-14 a celý proces by podle ruského ministra průmyslu a obchodu Antona Alikhanova měl být dokončen během letošního června.

Sergej Čemezov zároveň uvedl, že sériová výroba letounu MC-21 by měla začít už příští rok. Do roku 2030 by mělo být zkonstruováno více než 600 kusů těchto letadel. Ty by postupně měly nahradit stárnoucí flotilu letounů ze Západu, uzavírá The Moscow Times.