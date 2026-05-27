Na konci roku 2024 uskutečnila lucemburská společnost s leteckými díly Vallair Asset Solutions dvě zdánlivě běžné transakce: prodala dva použité proudové motory uskladněné v Kanadě kupci v Indii. Společnost však netušila, že tyto motory nakonec zamíří k ruské letecké společnosti, na kterou se vztahuje široký balík mezinárodních sankcí, píše agentura Bloomberg.
Skrytou cestu obou motorů zorganizoval bývalý námořní důstojník, který vede obchodní firmu Marine Equipments Centre v indickém přístavním městě Koči. Za dva motory CFM zaplatil zhruba 17 milionů dolarů. Smlouvy přitom obsahovaly doložky zakazující reexport do Ruska. I přesto firma do dvou měsíců motory prodala ruské společnosti Rossija Airlines za zhruba 24 milionů dolarů. Díly jsou určeny pro letouny Airbus A320. Společnost Vallair Asset Solutions však tvrdí, že byla podvedena.
Tento případ podle Bloombergu ilustruje, jak ruské aerolinky obcházejí snahy Západu ochromit jejich fungování. Sankce ze strany USA, Evropské unie a Velké Británie měly ruské dopravce připravit o náhradní díly i servisní know-how a postupně je donutit odstavovat flotily.
Tento scénář se ale nenaplňuje. Počet letadel výrobců Airbus a Boeing v provozu u ruských dopravců od roku 2023 klesl jen minimálně. Aerolinky přepravují téměř stejné množství cestujících a nabízejí podobný počet sedadel jako v roce 2021, tedy před invazí na Ukrajinu. Pomáhá jim k tomu silná domácí poptávka.
Dodávky dílů ze třetích zemí
Obchodní data ukazují, že letecké vybavení proudí do Ruska přes Indii, Turecko, Spojené arabské emiráty nebo Kazachstán. Některé díly bylo možné sledovat podle sériových čísel od západních dodavatelů přes prostředníky až k ruským firmám.
Tyto obchody mohly vystavit zúčastněné západní firmy riziku civilních či trestních postihů. Podle sankčních pravidel totiž neznalost konečného určení zboží nemusí být omluvou. „Když se něco takového stane, všichni z toho vyjdou poškozeni,“ uvedl David Tannenbaum ze společnosti Blackstone Compliance Services.
Druhá stínová flotila
Odolnost ruského civilního letectví podporuje nenápadná síť zprostředkovatelů, která obchází sankce a zajišťuje dodávky klíčových dílů – buď přes obchodníky ve spřátelených zemích, nebo prostřednictvím fiktivních firem v zahraničí. Připomíná to stínovou flotilu tankerů, která pomáhá Rusku vyvážet ropu.
„Sankce se obcházejí přes třetí země a alternativní dodavatele,“ uvedl pro Bloomberg analytik Alexandr Burilkov. Cílem je podle něj udržet letouny Boeing a Airbus v provozu co nejdéle.
Obchoduje se s motory, pomocnými energetickými jednotkami, podvozky, elektronickými systémy i vybavením kabiny – včetně kávovarů. Část těchto komponentů pochází ze Západu.
To vše vyvolává otázky o účinnosti sankcí. „Rusové jsou, jako vždy, velmi přizpůsobiví,“ uvedla Fiona Hillová z think-tanku Brookings Institution.„Využívají vztahy se zeměmi, které sankce neuplatňují.“
Bloomberg identifikoval nejméně tři desítky firem, které loni vyvážely letecké díly do Ruska. Skutečný počet bude zřejmě vyšší, protože řada zemí podrobné údaje nezveřejňuje a Rusko publikaci dat o obchodu omezilo.
Sankce přitom postihují i nepřímé dodávky. „Firmy se nemohou vyvinit tím, že zavřou oči,“ uvedl právník Francis Bond. K letošnímu 30. dubnu mělo šestačtyřicet ruských dopravců v provozu 838 letadel, z toho více než polovina byla od Airbusu a Boeingu. Tyto počty zůstávají stabilní.
Vlastní síť opravářů
Oba výrobci uvedli, že sankce dodržují a s ruskými zákazníky neobchodují. Boeing přestal poskytovat díly a servis už v roce 2022, Airbus zdůrazňuje přísnou kontrolu exportu.
Přesto se některé komponenty do Ruska dostávají. Významnou roli hraje Indie, kde exporty leteckých dílů do Ruska po začátku války výrazně vzrostly. Rusko si zároveň buduje vlastní kapacity údržby a oprav. „Počet inženýrů v Rusku vzrostl nejméně o 30 procent,“ uvedl expert Andrej Patrakov. Pokud opravy přesahují domácí možnosti, díly se tajně posílají do zahraničí – například do Turecka či Kazachstánu – a zpět se vracejí přes nastrčené firmy.
Podle expertů ale nejde o dlouhodobě udržitelný model. Flotila stárne, letadla létají více hodin a náklady na údržbu rostou. Aeroflot loni zvýšil výdaje na údržbu o 19 procent. Některá letadla se proto vyřazují a rozebírají na náhradní díly.
Přesto krátkodobý výhled zůstává relativně pozitivní. Dodavatelů ochotných obchodovat s Ruskem je stále dost, zejména při vysokých cenách, které je Moskva ochotna platit. „Uzavření těchto dodavatelských kanálů nelze realisticky očekávat,“ uvedl Burilkov. „Nevidím způsob, jak by sankce mohly v příští dekádě tento sektor zásadně ochromit,“ uzavřel podle Bloombergu.