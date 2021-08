Část rušených lokálek zůstane. Zbytek kraj navrhl přeměnit na cyklostezky

U trati do Kouřimi počet spojů klesne v relaci Pečky - Plaňany - Kouřim. U trasy do Dobříše budou v týdnu v provozu pouze tři páry spojů. Do doby výstavby zázemí v Čisovicích zůstane v provozu pět párů.

Možnost zachování omezeného provozu je ještě u trasy Vlašim - Trhový Štěpánov. Tam podle středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého kraj stále ještě čeká na vyjádření obcí na trase, zda budou ochotny na provoz ztrátových vlaků přispívat. U zbytku navržených tratí dojde podle kraje ke zrušení objednávky vlaků.

„Je to krok nepopulární, ale nutný, který uděláme volby nevolby,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Zrušením nebo osekáním jízdních řádů na lokálkách má kraj ušetřit kolem 52 milionů korun ročně. Jde tak jen o zlomek ze zhruba 3,5 miliardy korun, které ročně zaplatí za veřejnou dopravu.

Hlavním argumentem kraje je to, že od státu nedostává z přerozdělených daní dostatek peněz, aby mohl nadále dopravu v současném rozsahu financovat. Navíc veřejná doprava bude v budoucnu kvůli zavádění zelených technologií nebo nového moderního železničního zabezpečovače zdražovat.

Hejtmanka zároveň uvedla, že kraj odmítl memorandum, které předložilo ministerstvo dopravy. To kraji navrhlo, aby ještě letos provoz na lokálkách zachoval s tím, že o podobě dopravy na nich se bude dále jednat. Podle kraje ale bylo navržené memoradnum formulováno vágně. Kdyby kraj rozhodnutí o rok odložil, znamenalo by to další neefektivní vynakládání peněz, dodala Pecková.

Vlaky jsou přitom na provoz dražší než autobusová doprava. „Náklady na jeden vlakokilometr provozování lokálky vycházejí na 95 až 135 korun, naproti tomu kilometr autobusové dopravy vychází na 40 až 50 korun,“ uvedl kraj.

Lokálky s nejistou budoucností Vlašim - Trhový Štěpánov zastavení osobní dopravy Březnice - Rožmitál pod Třemšínem zastavení osobní dopravy - bus nezaveden Vraňany - Lužec nad Vltavou zastavení osobní dopravy Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov zastavení osobní dopravy - bus nezaveden Straškov - Zlonice - (Slaný) zastavení osobní dopravy - bus nezaveden Čelákovice - Mochov zastavení osobní dopravy (převod výkonů na jinou trať) – bus nezaveden Mšeno - Mladá Boleslav int. 4 hodiny v PD celorok + provoz víkendy v období SELČ Mělník - Mšeno int. 4 hodiny v PD celorok + provoz víkendy v období SELČ Čisovice - Mníšek - Dobříš 3 páry spojů v pracovní dny + celoroční víkendový provoz (do vybudování zázemí Čisovice 5 párů spojů v pracovní dny) Plaňany zast. - Kouřim provoz zachován; redukce rozsahu spojů v úseku Pečky - Plaňany - Kouřim Rakovník - Kralovice omezený sezónní provoz o víkendech v období platnosti SELČ Křinec - Městec Králové provoz o víkendech celoročně

Podle ministerstva tím ale kraj znehodnocuje investice, které stát do oprav vytypovaných lokálek v předchozích letech vynaložil. Konkrétně úřad uvádí, že šlo o částku kolem jedné miliardy korun.

Plány na rušení vlaků rovněž odmítá řada starostů, kterých se redukce týká. Poukazují mimo jiné na to, že nabízená náhradní doprava nebude obsluhovat všechny dosavadní zastávky rušených spojů.

Někde nevyjede ani náhradní autobus

S náhradními autobusy kraj nepočítá na tratích z Bakova nad Jizerou do Dolního Bousova, Rožmitálu pod Třemšínem do Březnice, v úseku Straškov - Zlonice, nebo mezi Čelákovicemi a Mochovem. „Jsou tratě kde náhradní autobusovou dopravu zavádět nebudeme, je to neefektivní a bude to vyhazování peněz oknem,“ uvedl Borecký. Připustil rovněž, že zrušením vlaků bez náhrady autobusů tak zůstane řada osad bez jakéhokoliv napojení hromadnou dopravu.

Ušetřené peníze ze zrušeného provozu vlaků plánuje kraj investovat do zkvalitnění autobusové dopravy. „Máme celou řadu zastávek, na kterých cestující vystupují přímo do škarpy,“ uvedla Pecková. Většina ušetřených peněz tak bude podle ní směřovat na vybudování důstojných autobusových zastávek.

Navrhujeme, aby se ministerstvo dopravy zastavilo a přemýšlelo nad tím, zda by z některých těch tratí neudělalo třeba turistickou atrakci. Například Rožmitál pod Třemšínem, Březnice jsou krásná městečka. Trasa by mohla být za turistické jízdné ale nebyla by to pravidelná linka, která zajišťuje dopravní obslužnost,“ uvedla Pecková.

Další cestou by mohlo být přebudování ekonomicky neefektivních tratí na cyklostezky. Příkladem může být rakouská Alpe Adria vedoucí ze Salzburku do Italského Grada, která vznikla právě z lokální železnice a dokáže turisty přitáhnout.