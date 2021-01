Odtah auta v rukou státu? Vytvoří to monopol a zdraží služby, varují kritici

Rychlejší a efektivnější odtahy - takový je proklamovaný cíl pozměňovacího návrhu, který minulý týden načetl poslanec Milan Feranec (za ANO).

„Cílem je řešit situaci na dálnicích, kterou asi zná každý, kdo jezdí po D1, že je tam nějaká nehoda a velmi dlouho se čeká na odtahovou službu. Stává se rovněž, že odtahová služba přijede a zase odjede, protože zjistí, že má špatné auto. Pozměňovací návrh říká, že by tyto případy řešilo ŘSD jako správce dálnice,“ komentuje Feranec důvody vypracování změny zákonu.



Feranec se nakonec přihlásil nikoli ke svému pozměňovacímu návrhu, ale k staršímu a již v médiích diskutovanému návrhu poslance Josefa Kotta (za ANO). Oba dva návrhy však mluví více méně o tom samém a nabízí i stejná řešení.

„K návrhu pana Kotta jsem se přihlásil proto, že on tam nebyl. On ho sice podal do systému, ale pokud se k němu poslanec nepřihlásí v rámci druhého čtení, tak jako kdyby podán nebyl,“ vysvětluje Feranec. Zároveň uvádí, že na prosazení pozměňovacího návrhu nijak zvlášť netrvá a je otevřen jakýmkoli nelegislativním řešením tohoto problému.

Takové nelegislativní řešení již nicméně existuje. V prosinci minulého roku se na způsobu řešení odtahů z dálnic dohodly Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Policie ČR v rámci memoranda.

Změna zákona není nutná, uvádí rezort i ŘSD

„Odtahy na dálnicích jsou problém v tom smyslu, že někdy skutečně dochází k tomu, že původce překážky, tedy odstaveného porouchaného vozidla, otálí s přivoláním odtahové služby, nebo tato služba není rychle k dispozici. Takové vozidlo je pak ohrožením plynulosti a bezpečnosti provozu na dálnici,“ říká k tématu tiskový mluvčí rezortu František Jemelka.

Zároveň ale podle ministerstva dopravy změna zákona není nutná a zádrhele lze vyřešit právě společnou dohodou s Ředitelstvím silnic a dálnic a Policií ČR.

Memorandum, které však zatím postrádá podpisy všech zúčastněných stran, mluví o následujícím postupu: „Každý původce překážky na dálnici má mít povinnost nahlásit to policii, která zjištěné překážky obratem nahlásí ŘSD. Ředitelství následně prověří, zda k překážce již nesměřuje odtahové vozidlo nasmlouvané pojišťovnou. Pouze v případě, že tomu tak není, nebo hrozí značné prodlení, zajistí odtah ŘSD.“

Na dohodu mezi třemi institucemi upozornil dopis poslancům, pod kterým jsou podepsaní zástupci devíti organizací, mimo jiné zástupci Hospodářské komory, Asociace silničních a odtahových služeb, ale i Svazu průmyslu a dopravy. Asociace a svazy v něm poslance vyzývají, aby pozměňovací návrh nepřijímali. Podle nich totiž poškozuje řidiče a rovné podmínky na trhu v oblasti odtahů na dálnicích. Redakce iDNES.cz má dopis k dispozici.

Hrozba monopolu na dálnici

Text mimo jiné upozorňuje, že neexistují data, podle kterých by bylo možné říct, že odtahové služby ŘSD zasahují rychleji, jak naznačuje poslanec Feranec.

„Nejenže taková čísla pan poslanec Feranec nemá, ale ani je nemůže mít, protože například pojišťovny a jejich asistence používají úplně běžně i ty odtahové služby, které používá ŘSD. Mají odtahových vozidel ale nasmlouvaných daleko více. O svých vozidlech mají přehled online prostřednictvím GPS, k nepojízdnému autu tak vždy volají to nejbližší, které je zároveň schopno nepojízdné auto odvézt,“ popisuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, která je rovněž pod dopisem poslancům podepsaná.

Podle dopisu návrh omezuje pravomoci Policie ČR tím, že jí ukládá povinnost vždy pověřit odtahem správce komunikace. Přijetím návrhu by se v zákoně prakticky ukotvilo monopolní postavení smluvních partnerů ŘSD, říká dopis.

Otazník nad cenou za odtah

Podepsaní zároveň upozorňují, že řidič neví, jakou cenu si odtahové firmy pod hlavičkou ŘSD naúčtují. Obávají se tedy toho, že by došlo ke zdražení jejich služeb. Pro takovou obavu má pochopení i Feranec.

„Chápu zcela legitimní zájem pojišťoven, které nabízí službu odtahu v rámci havarijního pojištění, platit co nejméně. Na druhé straně to ale neznamená, že jde o nejrychlejší a nejkvalitnější službu. Z toho pramení snaha posunout to na ŘSD. Pokud však dojde k nějaké dohodě, tím líp,“ dodává Feranec.



Samotné Ředitelství silnic a dálnic se podle slov tiskového mluvčího Jana Studeckého ztotožňuje s výše uvedeným stanoviskem ministerstva dopravy. Problémy na dálnicích tedy připouští, avšak dává přednost nelegislativnímu řešení v podobě dohody. S uvedením memoranda do praxe by měl pomoci centrální odtahový dispečink, na nějž má ŘSD v následujících měsících vypsat veřejnou zakázku.

Vypadá to jako iniciativa z čistého nebe, která není navázána na žádnou dlouhodobou potřebu v tomto oboru. Ondřej Polanský poslanec za Piráty, místopředseda Podvýboru pro dopravu

Chybějící data

Firmy, které zajišťují odtah v rámci ŘSD, sice musí dle smluv s orgánem naplňovat určité podmínky, jako například odstranění nepojízdného vozidla do třiceti minut od nahlášení. Avšak data, která by dokládala, že odtahové služby se smlouvou s ŘSD fungují rychleji než ostatní firmy v této branži, chybí.

Na to upozorňuje i poslanec Ondřej Polanský (za Piráty). „Návrh nemá žádné pořádné zdůvodnění. V odborném tisku ani v profesních organizacích se neobjevuje myšlenka, že by v této věci mělo dojít k nějaké změně. Vypadá to jako iniciativa z čistého nebe, která není navázána na žádnou dlouhodobou potřebu v tomto oboru,“ komentuje Polanský.

Návrh poslance Kotta již dříve ostře kritizoval i policejní prezident Jan Švejdar. Ministru dopravy Karlu Havlíčkovi v létě minulého roku psal, že pozměňovací návrh zvýhodňuje odtahové společnosti nasmlouvané Ředitelstvím silnic a dálnic.

Když jsou řidiči po nárazu v šoku, podepíšou i třetí světovou válku. Roman Budský dopravní expert

Zatemněná mysl řidiče po nehodě

Je nutné rovněž vzít v potaz samotného řidiče a vžít se do situace, kdy se na dálnici stane účastníkem dopravní nehody. Expert na dopravu Roman Budský upozorňuje, že je člověk po nehodě otřesený a tudíž i více náchylný k tomu, aby mu unikly podvodné postupy odtahových firem.

„Když jsou řidiči po nárazu v šoku, podepíšou i třetí světovou válku. Čili kdyby docházelo k nějakým spekulacím, tak by se mohlo jednat nejen o drahé odtahy, ale také o odtahy do ‚spřátelených servisů‘, čili opraven, které mají enormně vysoké ceny. Člověk je pak překvapený, jak se mu oprava prodražila. Čili nejde jen o otázku samotných odtahů, ale i o otázku toho, co následuje poté,“ vysvětluje Budský.

Zároveň expert upozorňuje, že zásadní je, aby nabourané či porouchané auto zmizelo z dálnice co nejrychleji. „Jde o to najít kompromis, aby byly odtahové služby pořád v tom tržním režimu a na druhou stranu aby se dohodl mechanismus, na jehož základě auto ihned po dokončení vyšetřování z dálnice zmizí, protože je to překážka, je to nebezpečné a zůstávat to tam nesmí,“ dodává expert.

Podle Budského je současný stav vyhovující a zásadnější problémy s rychlostí a efektivností odtahů nevidí. Podle ředitele Dopravní policie Jiřího Zlého nelze zhodnotit, zdali je současná rychlost odtahů dostatečná či ne. „Obecně to nelze říct. Vždycky je třeba přihlížet k tomu, po jaké události to je,“ uvádí Zlý.