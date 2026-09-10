Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tankery jsou rekordně drahé. Producenti začínají spoléhat na vlastní lodě

Autor:
  18:00
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026 | foto: Reuters

Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Situace u Hormuzského průlivu je nadále napjatá. (18. července 2026)
22 fotografií
Vysoká cena ropy není jediným problém, který nyní komplikuje situaci na světovém energetickém trhu. Výrazně zdražuje také její přeprava. Ceny za pronájem největších tankerů vystoupaly na rekordní úrovně a obchodníci stále častěji počítají, zda se jim doprava lodí na dlouhé vzdálenosti vůbec vyplatí.

Nejvýrazněji zdražuje přeprava ropy z Blízkého východu do Číny. Denní výdělek největších tankerů typu VLCC se na této trase přiblížil rekordním 800 tisícům dolarů, tedy zhruba 16,8 milionu korun. Jde o mimořádnou částku i ve srovnání s minulostí, kdy se sazby jen výjimečně dostávaly nad 45 tisíc dolarů, tedy přibližně 945 tisíc korun za den, píše agentura Bloomberg.

Podobný vývoj je patrný také u přepravy americké ropy. Za jednu cestu z Mexického zálivu do Asie nyní rejdaři požadují až 29,5 milionu dolarů, tedy přibližně 620 milionů korun. Samotná doprava tak vychází téměř na 15 dolarů, zhruba 315 korun za barel, a to ještě bez případných přirážek.

Neznámý projektil zasáhl v Hormuzském průlivu ropný tanker a poškodil ho

„Na trhu se současně nahromadilo několik problémů. Je proto pod značným tlakem a právě to se promítá do cen přepravy,“ tvrdí analytik Alex Grant ze společnosti Equinor.

Z Hormuzu do Ománského zálivu

Největší komplikací zůstává madále Hormuzský průliv, jímž od začátku války proplouvá výrazně méně lodí. Část ropy se proto převáží pouze do Ománského zálivu, kde ji přebírají další tankery. Podle šéfa obchodní společnosti Vitol se tímto způsobem daří dostávat na světový trh zhruba deset milionů barelů denně.

Další problém pro uvázlé tankery. Jejich trupy pokryli korýši, čeká je drahé čištění

Ani tato varianta však není levná. Podle nového indexu Baltic Exchange vzrostly denní výdělky tankerů na trase z Ománského zálivu do východní Asie od jeho zavedení o 85 procent. Tento týden se přiblížily 386 tisícům dolarů, tedy zhruba 8,1 milionu korun denně.

Bez levné dopravy obchod nefunguje

Drahá lodní doprava už mění také rozhodování obchodníků. Asijské rafinerie například častěji nakupují ropu ze Spojených států. Její přeprava je sice delší a nákladnější, z pohledu odběratelů však zároveň představuje menší riziko než dodávky z oblasti Perského zálivu.

„Když chci dostat produkt z bodu A do bodu B, jako první se podívám na cenu přepravy. Pokud ekonomicky nevychází, obchod se neuskuteční. Do určité míry jsme na přepravním trhu závislí,“ říká Max Tay ze společnosti Repsol.

Hrozí nedostatek lodního paliva. Rafinerie upřednostňují výnosnější výrobu

Další komplikací zůstávají útoky v Rudém moři. Některé tankery se saúdskoarabskou ropou proto vyrážejí z exportních terminálů ve Středozemním moři a při cestě do Asie musí obeplout Afriku. Proti běžné trase přes Adenský záliv se plavba prodlužuje o více než tři týdny a její cena roste o další miliony dolarů. Delší cesty zároveň znamenají, že jsou jednotlivé lodě déle vytížené a na trhu jich zůstává méně.

Podle společnosti Kpler se navíc nedá čekat rychlé zlevnění. Denní výdělky tankerů VLCC by se mohly držet nad 100 tisíci dolarů, tedy přibližně 2,1 milionu korun, i v příštím roce.

Producenti na Blízkém východě proto začínají více spoléhat na vlastní lodě. Kuwait Petroleum rozšiřuje svou flotilu a podobně už dříve postupovala také společnost ADNOC z Abú Zabí. Cílem je snížit závislost na komerčních rejdařích v době, kdy jsou přepravní sazby mimořádně vysoké, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

Tankery jsou rekordně drahé. Producenti začínají spoléhat na vlastní lodě

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Vysoká cena ropy není jediným problém, který nyní komplikuje situaci na světovém energetickém trhu. Výrazně zdražuje také její přeprava. Ceny za pronájem největších tankerů vystoupaly na rekordní...

10. září 2026

Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu

Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun.

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně...

10. září 2026  15:01

ECB letos podruhé zvýšila úroky. Obává se důsledků konfliktu na Blízkém východě

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta, informovala banka. Upozornila, že konflikt na...

10. září 2026  14:51

Léky na hubnutí pod tlakem. Výrobci uplácejí lékaře, aby je předepisovali

Premium
Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Největší výrobci léků na hubnutí poskytli alespoň jednu platbu více než čtvrt milionu amerických lékařů. Žádná jiná skupina léků na předpis se dosud nepropagovala v takovém rozsahu. Takové počínání...

10. září 2026  14:29

Google posílí ve Finsku infrastrukturu pro AI, investuje přes 13 miliard eur

ilustrační snímek

Americká společnost Google, která je součástí skupiny Alphabet, investuje v příštích dvou letech ve Finsku nejméně 13 miliard eur (314,9 miliardy Kč) do infrastruktury umělé inteligence. Společnost v...

10. září 2026  14:28

Dívat se shora na mraky. Jak restaurace na vrcholu WTC navždy změnila New York

Premium
„Windows on the World“ byl komplex restaurací, konferenčních prostor a...

Restaurace Windows on the World nacházející se ve 106. a 107. patře Severní věže newyorského Světového obchodního centra byla kulinářským fenoménem, který navždy změnil kulturu města. Vznikla v době,...

10. září 2026  11:30

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

10. září 2026  8:22

Práci přes aplikace čekají nová pravidla. Spor je na tom, kdo je zaměstnanec

Premium
ilustrační snímek

Mezi vysokoškolskými přednáškami rozvézt pizzu a večer zaskočit pohlídat děti je způsob výdělku, který se u lidí, kteří hledají flexibilitu, těší oblibě. Funguje to obvykle tak, že má člověk v mobilu...

10. září 2026

Stát musí umět změny ve zdravotnictví postavit, říká ředitel pojišťovny

Ivan Duškov, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

České zdravotnictví čeká kvůli stárnutí populace výrazná proměna. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova bude potřeba méně akutních lůžek, naopak výrazně více následné péče, nové...

10. září 2026

Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

ilustrační snímek

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...

9. září 2026  19:32,  aktualizováno  20:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok

Rotterdamský přístav (18. dubna 2025)

Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...

9. září 2026

Rozvádějící ředitel Smilegate musí manželce vyplatit rekordní miliardy

Kwon Hyuk-bin, zakladatel a současný šéf jihokorejské herní společnosti...

Jihokorejský soud ve středu nařídil Kwon Hjok-pinovi, zakladateli herní společnosti Smilegate, aby své manželce v rámci rozdělení majetku vyplatil 2,55 bilionu wonů (přes 39,7 miliardy Kč). Částka by...

9. září 2026  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet