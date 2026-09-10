Nejvýrazněji zdražuje přeprava ropy z Blízkého východu do Číny. Denní výdělek největších tankerů typu VLCC se na této trase přiblížil rekordním 800 tisícům dolarů, tedy zhruba 16,8 milionu korun. Jde o mimořádnou částku i ve srovnání s minulostí, kdy se sazby jen výjimečně dostávaly nad 45 tisíc dolarů, tedy přibližně 945 tisíc korun za den, píše agentura Bloomberg.
Podobný vývoj je patrný také u přepravy americké ropy. Za jednu cestu z Mexického zálivu do Asie nyní rejdaři požadují až 29,5 milionu dolarů, tedy přibližně 620 milionů korun. Samotná doprava tak vychází téměř na 15 dolarů, zhruba 315 korun za barel, a to ještě bez případných přirážek.
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„Na trhu se současně nahromadilo několik problémů. Je proto pod značným tlakem a právě to se promítá do cen přepravy,“ tvrdí analytik Alex Grant ze společnosti Equinor.
Z Hormuzu do Ománského zálivu
Největší komplikací zůstává madále Hormuzský průliv, jímž od začátku války proplouvá výrazně méně lodí. Část ropy se proto převáží pouze do Ománského zálivu, kde ji přebírají další tankery. Podle šéfa obchodní společnosti Vitol se tímto způsobem daří dostávat na světový trh zhruba deset milionů barelů denně.
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Ani tato varianta však není levná. Podle nového indexu Baltic Exchange vzrostly denní výdělky tankerů na trase z Ománského zálivu do východní Asie od jeho zavedení o 85 procent. Tento týden se přiblížily 386 tisícům dolarů, tedy zhruba 8,1 milionu korun denně.
Bez levné dopravy obchod nefunguje
Drahá lodní doprava už mění také rozhodování obchodníků. Asijské rafinerie například častěji nakupují ropu ze Spojených států. Její přeprava je sice delší a nákladnější, z pohledu odběratelů však zároveň představuje menší riziko než dodávky z oblasti Perského zálivu.
„Když chci dostat produkt z bodu A do bodu B, jako první se podívám na cenu přepravy. Pokud ekonomicky nevychází, obchod se neuskuteční. Do určité míry jsme na přepravním trhu závislí,“ říká Max Tay ze společnosti Repsol.
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Další komplikací zůstávají útoky v Rudém moři. Některé tankery se saúdskoarabskou ropou proto vyrážejí z exportních terminálů ve Středozemním moři a při cestě do Asie musí obeplout Afriku. Proti běžné trase přes Adenský záliv se plavba prodlužuje o více než tři týdny a její cena roste o další miliony dolarů. Delší cesty zároveň znamenají, že jsou jednotlivé lodě déle vytížené a na trhu jich zůstává méně.
Podle společnosti Kpler se navíc nedá čekat rychlé zlevnění. Denní výdělky tankerů VLCC by se mohly držet nad 100 tisíci dolarů, tedy přibližně 2,1 milionu korun, i v příštím roce.
Producenti na Blízkém východě proto začínají více spoléhat na vlastní lodě. Kuwait Petroleum rozšiřuje svou flotilu a podobně už dříve postupovala také společnost ADNOC z Abú Zabí. Cílem je snížit závislost na komerčních rejdařích v době, kdy jsou přepravní sazby mimořádně vysoké, uzavírá Bloomberg.