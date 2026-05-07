Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zásoby ropy, plynu a dalších paliv klesají. Svět čekají měsíce drahých paliv

Autor:
  20:00
Ačkoliv administrativa prezidenta Donalda Trumpa signalizuje, že mírová jednání s íránskými představiteli v posledních dnech výrazně pokročila, energetické trhy se ve stejnou chvíli připravují na další komplikace. Obnovení dodávek ropy, zemního plynu a dalších paliv z Blízkého východu totiž bude i v případě uzavření příměří trvat ještě několik týdnů až měsíců, varují odborníci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
53 fotografií

Ačkoliv konflikt na Blízkém východě trvá už od konce letošního února, experti varují, že svět zatím pocítil důsledky zablokovaného Hormuzského průlivu a poničené petrochemické infrastruktury jen omezeně. Situaci dosud zmírňovaly strategické rezervy jednotlivých států i tankery s ropou a plynem odbavené ještě před vypuknutím bojů, které do cílových destinací dorazily až v poslední době, píše agentura Reuters.

Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji

„I kdyby konflikt skončil už nyní, zásoby ropy a plynu na světových trzích zůstanou mimořádně nízké,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf francouzské energetické skupiny TotalEnergies Patrick Pouyanne. Podle něj se za poslední týdny ze světových rezerv odčerpalo už přibližně 500 milionů barelů ropy.

Během jara rezervy naopak tradičně rostou

Během jara přitom většina rafinerií zásoby ropy a paliv obvykle navyšuje, aby se připravily na letní sezonu, kdy tradičně roste spotřeba benzinu, nafty i dalších pohonných hmot. Letos se ale děje pravý opak.

Podle expertů společnosti Rystad Energy přišel svět od začátku války už o více než 600 milionů barelů ropy. Pokud se situace brzy nestabilizuje, může celkový výpadek podle analytiků narůst až ke hranici dvou miliard barelů.

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Analytici investiční banky Goldman Sachs očekávají, že světové zásoby ropy v nejbližších týdnech klesnou na nejnižší úroveň od roku 2018. Experti norské energetické společnosti Equinor zároveň odhadují, že návrat trhu do běžného režimu potrvá minimálně půl roku. Tyto scénáře však počítají s tím, že se podaří uzavřít mír na Blízkém východě ještě během května.

Trump se ve svých predikcích může mýlit

Americký prezident dlouhodobě tvrdí, že jakmile konflikt definitivně skončí, ceny ropy rychle klesnou. Analytici jsou však ve svých odhadech výrazně opatrnější.

Severomořská ropa Brent se nyní obchoduje okolo 101 dolarů za barel. Ve středu její cena sice klesla téměř o osm procent díky pozitivním zprávám o pokroku v mírových jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, odborníci ale upozorňují, že návrat cen na předválečné úrovně bude mnohem pomalejší.

Trump Íránu opět hrozí bombardováním, žádá dohodu a otevření Hormuzu

Analytici oslovení agenturou Reuters nyní očekávají, že průměrná cena severomořské ropy Brent letos dosáhne 86 dolarů za barel. Ještě v lednu přitom stejní experti předpokládali cenu okolo 62 dolarů. Výraznější pokles cen se podle nich zatím neočekává také proto, že především asijské ekonomiky po zkušenostech z posledních týdnů pravděpodobně začnou po skončení konfliktu výrazně navyšovat své strategické rezervy.

Irsko hlásí kritický nedostatek leteckého paliva

Podobné kroky se ale očekávají i v dalších částech světa. Například Austrálie plánuje investovat 7,2 miliardy amerických dolarů do budování nových strategických zásob paliv. Evropská komise zase oznámila, že zvažuje zpřísnění pravidel pro minimální zásoby ropy a leteckého paliva napříč členskými státy Evropské unie.

Evropská komise reaguje na varování, že už během června mohou některé evropské ekonomiky čelit nedostatku leteckého paliva. Kritická situace má podle agentury Reuters panovat především v Irsku, kde současné zásoby vystačí jen přibližně na deset dnů.

Nejde ale jen o ropu, naftu, benzin a další pohonné hmoty. Výrazné komplikace zasáhly také trh se zemním plynem, a to mimo jiné kvůli íránským útokům na největší katarský závod zaměřený na produkci LNG. Kvůli vzniklým škodám přijde svět na několik dalších měsíců o 30 až 50 milionů tun zkapalněného zemního plynu, což odpovídá přibližně 11 procentům roční globální nabídky, uzavírá Reuters.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Zásoby ropy, plynu a dalších paliv klesají. Svět čekají měsíce drahých paliv

Ropný tanker (ilustrační foto)

Ačkoliv administrativa prezidenta Donalda Trumpa signalizuje, že mírová jednání s íránskými představiteli v posledních dnech výrazně pokročila, energetické trhy se ve stejnou chvíli připravují na...

7. května 2026

Evropa stále nedokončila obchodní dohodu s USA, hrozí nová cla

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropské unii se během nočních jednání ze středy na čtvrtek nepodařilo dokončit dlouho odkládanou obchodní dohodu s USA. Evropa přitom čelí hrozbám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, že...

7. května 2026

ČNB nechala sazby na 3,5 procenta, podle analytiků vyhlíží konec války

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Česká národní banka s případnou úpravou úrokových sazeb dál vyčkává. Základní sazba, která zprostředkovaně ovlivňuje ceny úvěrů, ale třeba i úročení na spořicích účtech, zůstala i po čtvrtečním...

7. května 2026  14:52

Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Vůbec poprvé v České republice proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný...

Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv...

7. května 2026  14:34

Další loučení s lokomotivami a motoráky. Definitivně končí hydry i krysy

Lokomotiva v korporátním stylu Českých drah označovaném jako „Najbrt“.

Expresní lokomotivy řad 150.2 a 151 označované jako banán nebo krysa se na koleje nevrátí. Stroje známé především ze spojů mezi Prahou a Slovenskem, odkud je vytlačil výhradní provoz pod...

7. května 2026  13:49

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

7. května 2026  11:32

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

EU zakáže svlékací aplikace, shodli se zástupci Evropského parlamentu a států

ilustrační snímek

Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu....

7. května 2026  10:05

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

7. května 2026

Bankomat obere turisty na poplatcích i o stovky korun. Jak ho poznat a na co pozor

Premium
Ilustrační snímek.

Výběry z bankomatů v zahraničí se mohou výrazně prodražit i těm, kteří mají od banky výběry zdarma. Riziko číhá na výletníky hlavně v turisticky oblíbených lokalitách. V centrech měst se to hemží...

7. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Galon benzinu za šest dolarů. Kalifornský úřad prověřuje podezřele drahé pumpy

Ceny benzinu na čerpací stanici Shell v Los Angeles v Kalifornii (4. května...

Kalifornský úřad dohlížející na trh s pohonnými hmotami si posvítil na čerpací stanice s neobvykle vysokými cenami benzinu. Vybraným podnikům poslal výzvu, aby vysoké ceny zdůvodnily.

6. května 2026

Bolestivá srážka s „nárazníky“. USA vysávají svou železnou zásobu paliv

Benzínová stanice americké energetické společnosti Chevron (23. dubna 2018)

Podle údajů amerických federálních úřadů zveřejněných ve středu se energetické zásoby v USA nadále rychle snižují. Příčinou jsou výpadky dodávek zboží způsobené válkou na Blízkém východě. Prudký...

6. května 2026  19:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.