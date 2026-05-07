Zásoby ropy, plynu a dalších paliv klesají. Svět čekají měsíce drahých paliv

Ačkoliv konflikt na Blízkém východě trvá už od konce letošního února, experti varují, že svět zatím pocítil důsledky zablokovaného Hormuzského průlivu a poničené petrochemické infrastruktury jen omezeně. Situaci dosud zmírňovaly strategické rezervy jednotlivých států i tankery s ropou a plynem odbavené ještě před vypuknutím bojů, které do cílových destinací dorazily až v poslední době, píše agentura Reuters.
|
Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji
„I kdyby konflikt skončil už nyní, zásoby ropy a plynu na světových trzích zůstanou mimořádně nízké,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf francouzské energetické skupiny TotalEnergies Patrick Pouyanne. Podle něj se za poslední týdny ze světových rezerv odčerpalo už přibližně 500 milionů barelů ropy.
Během jara rezervy naopak tradičně rostou
Během jara přitom většina rafinerií zásoby ropy a paliv obvykle navyšuje, aby se připravily na letní sezonu, kdy tradičně roste spotřeba benzinu, nafty i dalších pohonných hmot. Letos se ale děje pravý opak.
Podle expertů společnosti Rystad Energy přišel svět od začátku války už o více než 600 milionů barelů ropy. Pokud se situace brzy nestabilizuje, může celkový výpadek podle analytiků narůst až ke hranici dvou miliard barelů.
|
Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv
Analytici investiční banky Goldman Sachs očekávají, že světové zásoby ropy v nejbližších týdnech klesnou na nejnižší úroveň od roku 2018. Experti norské energetické společnosti Equinor zároveň odhadují, že návrat trhu do běžného režimu potrvá minimálně půl roku. Tyto scénáře však počítají s tím, že se podaří uzavřít mír na Blízkém východě ještě během května.
Trump se ve svých predikcích může mýlit
Americký prezident dlouhodobě tvrdí, že jakmile konflikt definitivně skončí, ceny ropy rychle klesnou. Analytici jsou však ve svých odhadech výrazně opatrnější.
Severomořská ropa Brent se nyní obchoduje okolo 101 dolarů za barel. Ve středu její cena sice klesla téměř o osm procent díky pozitivním zprávám o pokroku v mírových jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, odborníci ale upozorňují, že návrat cen na předválečné úrovně bude mnohem pomalejší.
|
Trump Íránu opět hrozí bombardováním, žádá dohodu a otevření Hormuzu
Analytici oslovení agenturou Reuters nyní očekávají, že průměrná cena severomořské ropy Brent letos dosáhne 86 dolarů za barel. Ještě v lednu přitom stejní experti předpokládali cenu okolo 62 dolarů. Výraznější pokles cen se podle nich zatím neočekává také proto, že především asijské ekonomiky po zkušenostech z posledních týdnů pravděpodobně začnou po skončení konfliktu výrazně navyšovat své strategické rezervy.
Irsko hlásí kritický nedostatek leteckého paliva
Podobné kroky se ale očekávají i v dalších částech světa. Například Austrálie plánuje investovat 7,2 miliardy amerických dolarů do budování nových strategických zásob paliv. Evropská komise zase oznámila, že zvažuje zpřísnění pravidel pro minimální zásoby ropy a leteckého paliva napříč členskými státy Evropské unie.
Evropská komise reaguje na varování, že už během června mohou některé evropské ekonomiky čelit nedostatku leteckého paliva. Kritická situace má podle agentury Reuters panovat především v Irsku, kde současné zásoby vystačí jen přibližně na deset dnů.
Nejde ale jen o ropu, naftu, benzin a další pohonné hmoty. Výrazné komplikace zasáhly také trh se zemním plynem, a to mimo jiné kvůli íránským útokům na největší katarský závod zaměřený na produkci LNG. Kvůli vzniklým škodám přijde svět na několik dalších měsíců o 30 až 50 milionů tun zkapalněného zemního plynu, což odpovídá přibližně 11 procentům roční globální nabídky, uzavírá Reuters.