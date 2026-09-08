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Hrozí nedostatek lodního paliva. Rafinerie upřednostňují výnosnější výrobu

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  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Zásoby lodního paliva klesají a v Singapuru, největším světovém centru pro tankování lodí, jeho cena od začátku války s Íránem vzrostla o 76 procent. Pokud bude zdražování pokračovat, mohly by se vyšší ceny paliv následně mohly projevit i v cenách samotné námořní přepravy.

Za současným napětím stojí hned několik faktorů. Útoky zasáhly rafinerie v Rusku i na Blízkém východě, část námořních tras funguje v omezeném režimu a Čína zároveň snížila zpracování ropy i vývoz paliv, píše agentura Reuters.

Podle poradenské společnosti Energy Aspects může ve třetím čtvrtletí na světovém trhu chybět zhruba 218 tisíc barelů lodního paliva denně. Ještě ve stejném období loňského roku přitom odhadovaný nedostatek dosahoval jen šesti tisíc barelů denně.

Větší zisk je jinde

Za nedostatkem nestojí pouze výpadky výroby. Rafineriím se nyní více vyplatí soustředit na benzin, naftu nebo letecké palivo, jejichž zásoby jsou na některých trzích velmi nízké. Část suroviny využívané pro lodní palivo proto dále zpracovávají na výnosnější produkty.

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Příkladem je nigerijská rafinerie Dangote s kapacitou 650 tisíc barelů denně. Podle společnosti Kpler zvýšila vývoz benzinu, nafty a leteckého paliva, zatímco produkci určenou pro lodní dopravu omezila.

„Rekordně nízké zásoby benzinu a nafty budou rafinerie po celém světě motivovat k tomu, aby více těžších ropných produktů dále zpracovávaly na výnosnější paliva,“ uvedl analytik Energy Aspects Royston Huan.

Důsledky jsou už patrné i na zásobách. V Singapuru, oblasti Amsterdam–Rotterdam–Antverpy a ve Fudžajře jsou zásoby surovin využívaných mimo jiné pro výrobu lodního paliva podle dat agentury Reuters zhruba 30 procent pod tříletým sezonním průměrem.

Největší problém má Asie

Největší tlak je patrný v Asii, která je ve velké míře odkázaná na dodávky z Perského zálivu. Singapur, největší světové centrum pro tankování lodí, spotřebuje téměř milion barelů paliva denně a více než polovinu potřebného množství musí dovážet.

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Cena paliva používaného v námořní dopravě tam k 1. září vystoupala těsně pod 825 dolarů, tedy zhruba 17 300 korun za tunu. Od začátku války s Íránem tak vzrostla o 76 procent. Pro srovnání, cena ropy Brent se za stejné období zvýšila přibližně o 40 procent.

Problém prohlubuje také slabší vývoz z Ruska a Blízkého východu. Rusko v srpnu vyvezlo 591 tisíc barelů lodního paliva denně, což je nejméně za celou dobu, kterou sledují data společnosti Kpler od roku 2017. V loňském roce přitom vývoz dosahoval v průměru více než 860 tisíc barelů denně. Dodávky z Blízkého východu pak mezi březnem a srpnem meziročně klesly o 45 procent.

„Kvůli dlouhotrvajícím výpadkům dodávek na Blízkém východě očekáváme, že situace na trhu zůstane ve třetím čtvrtletí kriticky napjatá,“ uvedla pro Reuters analytička společnosti Rystad Energy Valerie Panopiová.

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Rejdařům navíc rostou náklady i kvůli delším trasám. Část lodí se kvůli hrozbě útoků vyhýbá Rudému moři a průlivu Báb al-Mandab, a na cestě tak spotřebuje více paliva, uzavírá Reuters.

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