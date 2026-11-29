V hongkongských věžích mají dispečeři údaje o jednotlivých letech na dotykových obrazovkách a dění na letišti sledují pomocí kamer s vysokým rozlišením. V Kanadě přešli od papírových proužků s letovými údaji k elektronickému systému už před více než dvaceti lety. V amerických věžích se tato změna teprve prosazuje a není jasné, kdy se ji podaří dokončit, píše agentura Bloomberg.
Američtí dispečeři mají v běžný den na starosti kolem 45 tisíc letů. V Kanadě jich jejich kolegové řídí přes devět tisíc, v Singapuru zhruba dva tisíce. V tak vytížené síti může porucha na jediném pracovišti zkomplikovat provoz hned na několika letištích.
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Právě to se stalo v září, kdy na dispečerském pracovišti ve Filadelfii selhalo telekomunikační spojení. Záložní optický kabel přitom už předtím omylem přerušili dělníci při stavebních pracích. Výpadek tehdy zasáhl několik nejvytíženějších letišť na severovýchodě USA.
Výměna techniky za plného provozu
Některá zařízení, s jejichž pomocí američtí dispečeři sledují letadla, pocházejí ještě ze sedmdesátých let. Desítky let slouží i některé vysílačky a zařízení pro přepojování hovorů. Část komunikace stále probíhá po měděných kabelech, které už většina výrobců nedodává.
Úřad přitom musí novou techniku vyzkoušet a nasadit za plného provozu a při dodržení přísných bezpečnostních pravidel. „Pořád jsme to záplatovali a výměnu odkládali. Je opravdu těžké celý systém vyměnit,“ řekl ve Washingtonu Bryan Bedford, šéf amerického Federálního úřadu pro letectví.
Podle Bedforda už úřad vyměnil více než 70 procent starých měděných rozvodů ve své síti za optické kabely. Nejméně v 25 z celkových 527 řídicích věží přešli dispečeři na elektronické letové údaje. Úřad spustil také nástroj SMART, který při řízení provozu využívá umělou inteligenci.
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Například Singapur plánuje v příštích patnácti letech investovat do modernizace letecké navigace čtyři miliardy singapurských dolarů (zhruba 65 miliard korun). Vymění mimo jiné techniku, kterou nasadil teprve v roce 2013. Spojené arabské emiráty zase vybudovaly systém tak, aby při poruše mohli dispečeři odpojit zasaženou část a ve zbytku sítě dál řídit lety.
Na peníze se čeká každý rok
Kanada svěřila řízení letového provozu v roce 1996 soukromé neziskové organizaci. Ta si na novou techniku půjčuje a část nákladů hradí z poplatků, které vybírá od uživatelů.
V USA záleží především na tom, kolik peněz leteckému úřadu každý rok schválí Kongres. Američtí kontroloři upozorňují, že rozpočtová provizoria a přerušování financování federálních úřadů ztěžují dodržování termínů modernizace. „Musíme od základu přehodnotit, jak řízení letového provozu financujeme, a vzít při tom v úvahu, kdo ho dnes využívá,“ řekl Michael Huerta, který americký letecký úřad vedl za Baracka Obamy a ještě část prvního mandátu Donalda Trumpa.
Kongres loni na obnovu vyčlenil 12,5 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 263 miliard korun. Ministr dopravy Sean Duffy žádá dalších 50 miliard dolarů, tedy přibližně bilion korun.
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Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců se celosvětová poptávka po letecké dopravě do roku 2050 více než zdvojnásobí. Dispečeři přitom budou muset ve vzdušném prostoru počítat také s drony, létajícími taxíky a častějšími starty raket, uzavírá Bloomberg.