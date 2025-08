Až donedávna platilo, že autonomní kamiony se v Texasu proháněly pouze přes den a za dobrého počasí. Nyní se ale inženýrům amerického startupu Aurora Innovation podařilo vyvinout systém, který dokáže identifikovat případné překážky na silnici ve více než 300metrové vzdálenosti. A to dokonce i ve tmě, píše agentura Bloomberg.

Díky technologické novince se na texaské dálnici povedlo před nedávnem zprovoznit i noční kamionovou dopravu. Kamiony tam převážejí mimo jiné i potraviny či mléčné výrobky. Za volantem sice pro jistotu stále sedí lidský řidič, jízdu ale už nyní zvládá vozidlo samo. Do budoucna tak minimálně na dálnici mezi Houstonem a Dallasem nebudou lidští řidiči kamionů nejspíš vůbec potřeba.

Startup Aurora Innovation pro svou technologickou novinku využil kombinaci několika senzorů a laserového systému Lidar, který vytváří 3D obraz okolí. Tímto způsobem se společnosti povedlo vyvinout systém, který v praxi dokáže rozpoznat i drobné objekty s dostatečným předstihem, a to včetně pneumatik či chodců.

„V noci je pro autonomní systémy obtížnější než ve dne rozpoznat, jestli na silnici leží člověk nebo třeba jen kus pneumatiky,“ řekl k technologickému pokroku šéf startupu Chris Urmson.

Údajně bystřejší než lidský řidič

Pro nákladní dopravu jde o obrovský posun. Až do nynějška totiž byla noční přeprava oříškem, který se podniky nejen ve Spojených státech snažily léta rozlousknout. První testy navíc ukazují, že autonomní kamiony zvládnou překážku na silnici zaregistrovat až o jedenáct sekund dříve než lidský řidič.

Americký startup autonomní kamionovou dopravu v nočních hodinách testoval na uzavřených silnicích. Celkem takto zaznamenal přes 20 tisíc testovacích kilometrů, během kterých nemusel lidský řidič zasahovat. Chodce v tomto testovacím provozu představovaly figuríny.

Do budoucna má americký startup Aurora Innovation velké plány. Plánuje nasazení autonomních kamionů i mezi městy Phoenix a Fort Worth, které dělí asi 16 hodin jízdy. Za běžné situace se kvůli zákonným požadavkům musí v řízení střídat dva lidští řidiči.

Na rozvoj autonomní kamionové dopravy v USA se zaměřují i další společnosti. Mezi ně se řadí třeba i Kodiak Robotics. Tato společnost v západní části Texasu provozuje pět autonomních kamionů dokonce již úplně bez řidiče. Na veřejné dálnice ale tyto kamiony kvůli legislativním překážkám ještě nemohou, a proto probíhá jejich jízda zatím pouze na pronajatých silnicích.

Autonomní doprava má své kritiky i příznivce

Zastánci autonomní kamionové dopravy jsou názoru, že tento způsob přepravy je proti té klasické bezpečnější a spolehlivější. Mimo jiné kvůli možné únavě či nepozornosti. Kritici ale poukazují na možné problémy autonomních kamionů v husté dopravě, za špatného počasí, v zimě či v jiných jednoduše nepředvídatelných situacích.

„Autonomní kamiony jsou možná dobré v nepříliš obydlených oblastech. Nechci je ale potkat ve chvíli, kdy bude na silnici sníh,“ tvrdí americký řidič kamionu Troy Turnham.

Někteří ale říkají, že rozvoj třeba dálkové autonomní kamionové dopravy by do oboru mohl přilákat i mladší generaci, která o řízení kamionů v posledních letech nejeví příliš zájem. Mladí řidiči by totiž mohli trávit více času doma a měli by stabilnější pracovní dobu, uzavírá Bloomberg.