Řidiči dali za dálniční známky o desítky milionů víc. Většina je nakupuje online

Za dálniční známky zaplatili řidiči od začátku roku do konce října 7,3 miliardy korun. Loni to bylo 7,2 miliardy za celý rok.
Za loňský rok se prodalo devět milionů známek, letos do konce října 8,7 milionu. Dnes to sdělila ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Lucie Bartáková.
Základní celoroční sazba se v březnu 2024 po 12 letech zvýšila z 1500 korun na 2300. Od letošního ledna, od kdy se cena známky určuje na základě inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě, za roční známku řidiči platí 2440 korun. Od ledna 2026 se základní sazba zvýší na 2570 korun.
Ceny pro auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan jsou zhruba poloviční, pro plug-in hybridy čtvrtinové. Bez poplatku zůstávají plně elektrická vozidla a auta na vodík.
Zdarma jezdí po dálnicích auta přepravující osoby se zdravotním postižením nebo nezaopatřené děti se zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Do vývoje počtu prodaných kusů se negativně promítly covidové roky 2020 a 2021. Po zavedení jednodenní dálniční známky v březnu loňského roku klesl prodej ostatních typů známek. Loni se jednodenních za deset měsíců prodalo 1,6 milionu. Letos to byly za stejnou dobu dva miliony kusů.
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů chce podle návrhu programového prohlášení zavést doplňkový režim flotilových dálničních známek. Podle Bartákové v případě předložení konkrétního zadání zanalyzují případné varianty řešení.
Elektronické známky je možné koupit od 1. prosince 2020. Platit začaly od 1. ledna 2021. Přes státní e-shop edalnice.cz je podle Bartákové zakoupeno 92 procent známek.
Známky lze pořídit také na pobočkách České pošty, popřípadě na čerpacích stanicích společnosti Čepro, tedy na EuroOil nebo Robin Oil, a u samoobslužných kiosků.
Systém se postupně vyvíjel, aby byl uživatelsky přívětivější. Mezi hlavní změny patří podle Bartákové možnost opravit až dva znaky chybně zadané SPZ a stát registrace vozidla.
Propojení s registrem vozidel a Portálem dopravy pomáhá snížit riziko chyb při nákupu. Systém kupujícího upozorní na zadání neexistující SPZ a automaticky mu nabídne typ známky podle pohonu auta.
Objevují se také neoficiální a podvodné prodejní stránky. „Překupníci si často účtují vysoké manipulační poplatky. Kromě finančních ztrát se mohou (kupující) vystavit i bezpečnostním rizikům, například zneužití platebních údajů nebo komplikacím při správě a platnosti e-známky,“ uvedla Bartáková.
Seznam takových e-shopů je na webu ministerstva dopravy. „SFDI navíc podniká právní kroky směřující k omezení činnosti těchto neoficiálních e-shopů, což je však často zdlouhavý a složitý proces,“ dodala Bartáková.
Kontrolu zaplacení dálničních poplatků provádějí policisté a celní správa, kteří musí vozidlo vždy zastavit a ověřit platnost známky přímo na místě pomocí přenosných zařízení a dat z kontrolních bran.