Registrační značka na věčné časy. Rodí se plány, jak si ji přenést na nové auto

Nyní by to mohl změnit poslanecký návrh, který počítá s přenositelností i úplně běžných značek. „Je spousta lidí, kteří si svoji espézetku pamatují. Nebo když si člověk například z Královéhradeckého kraje koupí auto v Praze, tak mu dnes zůstane pražská značka, pokud si nezažádá o novou. Takto by jim mohla zůstat jejich původní značka, na kterou mají navázanou spoustu věcí,“ uvedl poslanec Petr Sadovský (ANO), autor návrhu. Například může jít o povolené parkování a jiné služby navázané právě na registrační značku.

Návrh je součástí novely zákona o silniční dopravě. Ten také obsahuje návrh nových pravidel pro samořiditelná auta, která dokážou na přehledných úsecích převzít řízení za řidiče. Ten by poté nebyl zodpovědný za spáchání přestupků za volantem.