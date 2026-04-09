Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.

Hostem Rozstřelu je majitel společnosti RegioJet Radim Jančura (10. června 2020)

„Upřímně se omlouvám všem cestujícím. Nemohu dále riskovat budoucnost společnosti, kterou jsem založil ve 23 letech. Věřím, že za příznivějších podmínek budeme moci naše služby v Polsku znovu poskytovat,“ uvedl majitel RegioJet Radim Jančura.

Ten ve zprávě uvedl, že jeho firma čelí negativní mediální kampani, nemá na infrastrukturu stejný přístup jako národní dopravce PKP a společnost PKP SA blokuje prodej varšavského depa. Při jeho prodeji RegioJet uspěl v aukci loni v srpnu, již zaplatil kauci a depo koupit musí.

„Přestože vstup RegioJetu nevedl ke snížení přepravní kapacity státního dopravce PKP Intercity, byla proti naší společnosti vedena zjevně negativní mediální kampaň, která se stala součástí politického boje,“ uvedla firma v prohlášení. Jako příklad uvádí například situaci, kdy na historicky první jízdu konkurenčního dopravce na vnitrostátní dálkové trase nepřišli zástupci polských veřejnoprávních médií s odůvodněním, že jako státní média mohou pozitivně informovat pouze o činnosti státního dopravce.

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

V další konkurenční soutěži čelil RegioJet podle svého vyjádření řadě kroků porušujících zásady spravedlivé soutěže. „PKP Intercity prostřednictvím své mateřské společnosti, která je vlastníkem nádražních budov, ukončila marketingovou kampaň RegioJet na nádražích a neumožnila nám otevřít prodejní místa na nádražích. To ztížilo využívání našich služeb zejména zranitelným skupinám, jako jsou senioři, děti či osoby se zdravotním postižením, které tvoří velmi důležitou skupinu cestujících veřejné dopravy,“ dodává firma.

RegioJet si stěžuje také na ekonomický tlak ze strany PKP Intercity. „Dopravce snížil ceny jízdenek až o 70 % oproti úrovni před vstupem RegioJetu na trh. Právo hospodářské soutěže považuje takovou cenovou politiku za nelegální predátorské jednání s cílem vytlačit nového účastníka trhu,“ konstatuje.

V provozu zůstávají mezinárodní linky z Prahy do Varšavy a z Prahy do Přemyšle.

RegioJet v Polsku nevypravil 23 spojů, hrozí mu pokuta. Cestující o zrušení věděli, tvrdí firma

Polský drážní úřad (UTK) v úterý uvedl, že RegioJet se loni v prosinci v Polsku dopustil protiprávního jednání, kterým porušil hromadné zájmy cestujících v železniční dopravě. UTK to uvedl v souvislosti s případem, kdy český dopravce loni v prosinci nezajistil 23 spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. RegioJetu také v Polsku hrozí pokuta.

Firma se brání, že práva cestujících neporušila. Mluvčí Lukáš Kubát řekl, že společnost zváží další kroky.

„Plné spuštění všech plánovaných spojů od poloviny prosince nebylo realizováno v plném rozsahu, mimo jiné kvůli nedostatečným personálním kapacitám externího dodavatele strojvedoucích. Cestující dotčení zrušenými spoji byli včas informováni, obdrželi plnou náhradu ceny jízdenek a jako omluvu bonus ve výši 100 PLN. Situaci jsme následně stabilizovali vlastními kroky, včetně náboru a vyškolení dostatečného počtu vlastních zaměstnanců. Plnou realizaci jízdního řádu se podařilo zajistit od 1. března 2026,“ konstatuje RegioJet v prohlášení.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Češi splachují, co nemají. Jak se hledají hříšníci? Detektivní práce ve stokách, líčí vodárny

Premium
Kanalizační stoka

Navzdory snaze o osvětu Češi stále odhazují či vypouštějí do kanalizace věci, které tam nepatří. Kromě například vlhčených ubrousků či tuků a olejů po vaření se zástupci vodárenských a kanalizačních...

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

Hostem Rozstřelu je majitel společnosti RegioJet Radim Jančura (10. června 2020)

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán chce v rámci svých návrhů na ukončení války s Izraelem a Spojenými státy zavést poplatky za plavbu lodí Hormuzským průlivem poté, co týdny blokoval většinu dopravy přes tuto klíčovou...

9. dubna 2026  9:36

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Průměrná sazba hypoték kvůli konfliktu na Blízkém východě stoupla

ilustrační snímek

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna v reakci na dopady konfliktu na Blízkém východě výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

Premium
ilustrační snímek

Od srpna začne účinkovat evropské nařízení ohledně obalového materiálu, tzv. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ačkoliv přináší řadu dobrých myšlenek, například na zmenšování volného...

9. dubna 2026

Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Vznikající most je jedinou spojnicí na hlavním tahu I/55 z Břeclavi do Rakouska...

Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a...

9. dubna 2026

Nedostatek leteckého paliva potrvá i měsíce po válce, varuje asociace dopravců

Šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh během...

Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA varuje, že s nedostatkem leteckého paliva budou aerolinky po celém světě bojovat ještě několik měsíců po skončení války na Blízkém východě. Důvodem jsou...

8. dubna 2026

Vytápění dřevem jako alternativa k dražšímu plynu. Jarní slevy však nečekejte

Brikety hoří jasným plamenem a voní jako dřevo.

Zatímco vývoj cen plynu na burze v Evropě v posledních týdnech významně ovlivňovala válka na Blízkém východě, české dřevo, pelety a brikety podobné turbulence nezažívaly. Odborníci však upozorňují,...

8. dubna 2026

Válku na Blízkém východě pociťuje většina českých firem, zjistil průzkum

Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...

Důsledky konfliktu v Perském zálivu pociťuje 86 procent českých firem. Čelí zejména dražším energiím, surovinám i dopravě a rostoucí nejistotě, která se promítá i do odkládání investic. Za...

8. dubna 2026  15:50

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici ORLEN v Praze. (8.dubna 2026)

Během středečního rána se uklidnila situace kolem Hormuzského průlivu, což okamžitě zmírnilo napětí na trzích, ceny ropy na světových burzách začaly klesat. Do vývoje se současně promítají i kroky...

8. dubna 2026  14:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na cestu Hormuzem čeká 800 lodí. Návrat k normálu bude pomalý, varují experti

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Rejdaři i obchodníci s velkým napětím sledují, jak se v nejbližších hodinách a dnech vyvine situace v Hormuzském průlivu. Na odblokování této přepravní tepny čeká více než osm stovek plavidel, která...

8. dubna 2026  13:26

Vyhraje, kdo zaujme. Írán do válečné propagandy zapojil memy, vtip i Lego

Premium
Íránci zesměšňují Trumpa, využívají AI Lego videa (8. dubna 2026)

Zatímco na Blízkém východě pokračují skutečné útoky s mrtvými a zraněnými, obě strany v této již měsíc trvající válce zároveň zveřejňují ironické memy prodchnuté popkulturou na internetovém bojišti....

8. dubna 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.