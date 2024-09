RegioJet obnoví v pátek a v sobotu provoz vlaků do Ostravy

Dopravu bude možné obnovit, protože odtekla voda z kolejiště koridoru a Správa železnic zprovoznila trať. Vlaky však nebudou moct zatím vjíždět do ostravských stanic ve Svinově a na hlavním nádraží. Místo toho budou vedené od Českého Těšína přes Havířov, Ostravu-Kunčice a Ostravu-Vítkovice.

„Provoz bude obnovený v pátek odpoledne na spojích směřujících z Prahy do Ostravy, mezinárodní vlaky pojedou ve svých trasách odklonem přes Havířov do Návsí, Košic či do Polska. Vlaky ve směru do Bohumína a do Opavy ukončí jízdu v Ostravě. Od soboty zůstanou mimo provoz pouze dva spoje,“ uvedla mluvčí dopravce Alexandra Janoušek Kostřicová.

Od soboty pojede také většina vlaků mezi Brnem a Ostravou, konečnou stanicí bude Ostrava-Vítkovice. Mezi Vítkovicemi a Bohumínem bude jezdit zatím autobus. Jak dlouho bude trvat zprovoznění trati z Polanky nad Odrou přes Ostravu do Bohumína, není zatím zřejmé.

Povodně RegioJetu zkomplikovaly provoz na zbývající části sítě, protože mu uvízly soupravy v zatopených stanicích. „Dvě zůstávají a ještě budou zůstávat v Bohumíně. Tři soupravy ve Studénce by měly být osvobozeny v pátek. Jedna je pro brněnskou linku, další dvě pro komerční linky. Jedna souprava zatím zůstává ve Svinově,“ popsala situaci Janoušek.