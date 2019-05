Zvedněte ceny. RegioJet zažaloval Flixbus kvůli cenám pod náklady

„Podle znaleckých posudků, které si nechal RegioJet vypracovat, a které jsou přílohou žaloby, jezdil Flixbus déle než rok po svém příchodu na trh za ceny, které pokrývají jen 55 % nákladů,“ uvedl žlutý dopravce v tiskové zprávě. Flixbus vstoupil na český trh v roce 2017. Už začátkem loňského roku si RegioJet stěžoval, že konkurence stále nabízí jízdenky za ceny, kterými nemůže pokrýt provozní náklady.

Podle mluvčí Flixbusu Martiny Čmielové zatím společnost o podání žaloby žádné informace nemá. Opakovaně ale dostala takzvanou předžalobní výzvu, aby dodržovala minimální ceny jízdenek. Kvůli poslední z nich se společnost obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Společnosti RegioJet a Student Agency se nám v rámci zaslaných výzev pokouší určovat prodejní ceny jízdenek, které považují za vhodné a kterými bychom se dle jejich názoru my - jako jejich konkurent - měli řídit. Takové jednání považujeme za výzvu k uzavření protiprávní kartelové dohody o cenách mezi konkurenty,“ uvedl jednatel českého Flixbusu Pavel Prouza.

Samotný RegioJet přitom má s predátorskými cenami vlastní zkušenost. Za to, že v letech 2007 a 2008 pomocí mimořádně nízkých cen vytlačila z linky mezi Prahou a Brnou konkurenční společnost Asiana, dostala firma patřící brněnskému podnikateli Radimu Jančurovi pětimilionovou pokutu. Vinu ale nikdy neuznala. Podle ní byly autobusové spoje vždy v zisku, i v době, kdy firma snížila cenu jednosměrné kreditové jízdenky na 50 korun. Spor mezi Asianou a Student Agency stále trvá, obě firmy se přou o výši odškodnění.

Cesta mezi Prahou a Brnem za 79 korun?

Nyní se RegioJet a Flixbus dohadují, zda náklady za cestu mezi Prahou a Brnem lze pokrýt za 79 korun. „Jízdenky mezi Prahou a Brnem firma prodávala od 149 korun, o pár měsíců později nejnižší cenu za 209kilometrovou trasu srazila na 79 korun. Podobně cena klesala i na dalších linkách, “ uváděl vloni v dubnu Jančura.

Ten uznává, že nový dopravce může krátkodobě cenu snížit, aby nalákal nové zákazníky. Držení podnákladových cen dlouhodobě je ale podle něj nekalé jednání, které v konečném důsledku neprospěje ani cestujícím.

„Jakmile by se mu podařilo ovládnout trh a ostatní dopravce vytlačit, snížil by počet míst za levnější ceny a pro většinu by zákazníků výrazně zdražil na obdobnou úroveň, jakou musí cestující platit v Německu nebo v dalších evropských zemích,“ uvedl RegioJet