  11:09
Železniční společnost RegioJet od prosince 2029 převezme provoz pěti rychlíkových linek – z Pardubic do Liberce, Liberce do Ústí nad Labem, Kolína do Rumburku a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Za patnáctiletý kontrakt stát zaplatí 11,63 miliardy korun. V soutěži ministerstva dopravy RegioJet porazil tři konkurenty, většinu linek provozuje nyní společnost Arriva.
Ministerstvo dopravy s vítězným uchazečem ve čtvrtek uzavřelo 15letou smlouvu. RegioJet získá smlouvu na provoz 4,5 milionu kilometrů ročně. RegioJet by měl na linkách vypravovat nové vlaky, které dopravci dodá společnost Škoda Group. Jednotky by měly umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích.

Na čtyřech z pěti vysoutěžených linkách v současnosti jezdí Arriva. RegioJet v tendru nabídl ze všech uchazečů, mezi něž patřila dále Arriva, České dráhy a Leo Express, nejnižší cenu.

Ta počítá s denní kompenzací přes 1,99 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr. Výsledná cena je podle portálu Zdopravy.cz zhruba o deset až 20 procent vyšší, než si nyní účtuje právě Arriva. Ta nyní na tratích jezdí se staršími vlaky.

Koncem letošního června podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu se společností Arriva, podle které bude firma od prosince 2028 zajišťovat dopravu na dvou linkách z Prahy na západ Čech.

Nyní na těchto linkách jezdí České dráhy. Smlouva je na 15 let, Arriva by tedy měla provoz zajišťovat až do prosince 2043. Ministerstvo za to zaplatí téměř 3,04 miliardy korun. Ministerstvo dopravy zároveň soutěží také další linky.

