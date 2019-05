Skončil jeden z ředitelů ŘSD. Byl odpovědný za měření rychlosti

„Odvolání ředitele IT je výsledkem rozdílného názoru na inovování koncepce rozvoje IT a to především tempa rozvoje dálničních kooperativních systémů ITS,“ uvedl mluvčí ředitelství silnic Jan Rýdl.

Na problém s pomalým zaváděním vysokorychlostního vážení upozornil nedávno Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). „Na dálniční síti ČR nebyla uvedena do provozu žádná váha pro vysokorychlostní kontrolní vážení, přestože na základě zákona je to umožněno už od roku 2010 a certifikovaná zařízení jsou na trhu dostupná již od roku 2011,“ uvedl ve zprávě z kontrolní akce NKÚ. První systémy odhalující přetížené kamiony by se měly na dálnicích objevit během příštího měsíce.

Kováčik na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nahradil Jana Kroupu, kterému premiér Andrej Babiš vytýkal nedostatek razance při řízení organizace, která má na starosti především výstavbu a opravy dálnic a silnic první třídy. Jako hlavní cíl si vytyčil zrychlení výstavby a zlepšení informovanosti řidičů o mimořádných událostech v provozu. vážení kamionů