V řeckém přístavu Elefsina je dodnes znát spousta připomínek minulé éry. Obzor města lemují konstrukce jeřábů, opuštěné průmyslové budovy a chátrající lodě u pobřeží prozrazují, že nejlepší časy přístavu jsou ty tam.
Kdysi posvátné antické město bylo v moderní době vždy ve stínu rostoucích Atén a jejich přístavu Pireus. Ten nyní vlastní a provozuje čínská společnost Cosco. USA, které rozšiřují svůj vliv v Řecku hlavně prostřednictvím energetického průmyslu, se proto snaží přeměnit Elefsinu v dopravní uzel, který podle nadějí americké velvyslankyně oslabí dominanci „čínského“ Pireu.
Číně, která v roce 2016 během řecké dluhové krize koupila většinový podíl v největším řeckém přístavu, se americký krok nelíbí. Její velvyslanectví uvedlo, že USA útočí na její investice a snaží se Řecko vykořisťovat. Peking dokonce obvinil Washington z metod vedení studené války, píše agentura Bloomberg.
Nic nového pod řeckým sluncem
Pokud jde o strategické bojiště, Řecko není v tomto ohledu žádným nováčkem. Po druhé světové válce zasáhly v zemi spojenecké síly, aby zabránily pádu země do rukou komunistů, americká armáda má dodnes svou základnu na Krétě.
Vzhledem k tomu, že Trump aktivně přetváří světový řád – od obchodních cel až po loňský víkendový únos venezuelského prezidenta – ocitlo se Řecko v opět centru rivality. „Je to součást širšího kontextu čínsko-amerického boje,“ řekl Constantinos Filis z univerzity American College of Greece.
Čínský přepravní gigant Cosco poprvé získal koncesní smlouvu v roce 2009 na provoz a rozvoj dvou terminálů v přístavu Pireus. Během řecké dluhové krize v roce 2016 souhlasil s nákupem 67 procent přístavní správy za 368,5 milionů eur (téměř devět miliard Kč), transakce byla dovršena o pět let později, jakmile společnost splnila své investiční sliby.
Středomořský přístav je dnes pátým největším kontejnerovým přístavem v Evropě a také jedním z největších přístavů pro osobní dopravu na kontinentu. Odbavuje vše od výletních lodí až po trajekty spojující řecké ostrovy. Pro Cosco byl tento nákup obrovským úspěchem. Od převzetí pod čínskou kontrolu před deseti lety se celkové tržby více než zdvojnásobily a v roce 2024 dosáhly výše 231 milionů eur (5,6 miliardy Kč)
Poté, co se řecká ekonomika zotavila z devastující krize, vláda dala jasně najevo, že dohoda s Číňany platí a snaží se posílit důvěru investorů. Řecko nyní překonává většinu svých evropských partnerů a nezaměstnanost v zemi klesá. „Pro nás je nutné respektovat dohody, které uzavřely předchozí vlády,“ řekl nedávno premiér Kyriakos Mitsotakis v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Připustil však, že v Řecku jsou i další přístavy, které lze rozvíjet. „Existuje způsob, jak respektovat to, co se již stalo, a zároveň přilákat americký kapitál a americké zájmy k investicím v Řecku,“ uvedl.
Pireu bude těžké konkurovat
Myšlenka modernizace infrastruktury Elefsiny, která se nachází asi jen 20 kilometrů od Pirea, není zdaleka nová. Development Finance Corporation, americká agentura financující projekty, která podporuje zájmy USA v zahraničí, poskytla v roce 2023 úvěr ve výši 125 milionů dolarů společnosti dohlížející na obnovu loděnice Elefsina.
Projekt získal nový impuls po příjezdu nové americké velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleové v listopadu roku 2025. Ta otevřeně vyjádřila lítost nad koupí Pireu Čínou, ačkoli v té době se neobjevil žádný evropský ani americký kupec jako alternativa. Akvizici označila za nešťastnou.
„Máme mnoho zájemců, kteří by v Elefsině rádi vybudovali americkou infrastrukturu, aby podpořili region a možná dokonce zvýšili produkci jiných přístavů a oblastí a vyvážili tak čínský vliv v přístavu Pireus,“ řekla Guilfoyleová jen několik dní po svém nástupu do funkce.
Elefsina v současné době přístav má, ale ten se zabývá především hromadným nákladem, nikoli kontejnery jako Pireus. Jednou z možností, která se zvažuje, je tak jeho přemístění do sousední oblasti s napojením na železniční a silniční síť s cílem jeho dalšího rozvoje a přeměny na terminál pro všechny druhy nákladů. Stávající přístav by se poté proměnil v přístav pro jachty.
Podle profesora Filise z American College se však v dohledné době nic nestane a i po dokončení transformace bude těžké konkurovat Pireu. „Elefsina má mnoho výhod, a pokud se něco bude dělat, bude to trvat delší dobu. Jinými slovy, nejde o záležitost jednoho nebo dvou let,“ upozorňuje.
Ačkoli zatím nebylo vydáno žádné oficiální prohlášení, lidé obeznámení s těmito plány uvedli, že přístavní správa Elefsiny převede část svých pozemků soukromému investorovi, který bude moci nový přístav provozovat. Výběrové řízení bude otevřeno místním i mezinárodním investorům.
Stačí nám, co máme
Řecko se mezitím snaží postupovat opatrně. Čínská ambasáda si totiž v reakci na komentáře americké velvyslankyně v Řecku ohledně kontroly nad Pireem nebrala servítky. „Její výroky plně odhalují zákeřný záměr Spojených států sloužit svým vlastním geopolitickým zájmům tím, že budou využívat přístav Pireus a dokonce i samotné Řecko“, uvedla ambasáda v příspěvku na sociálních médiích. „Čína vyjadřuje silnou nespokojenost a rozhodný nesouhlas.“
Podrobnosti plánu pro Elefsinu by měly být známy v příštích měsících. Je třeba rozhodnout, jak bude nové přístavní zařízení napojeno na dopravní systém a jaký bude jeho potenciální dopad na místní obyvatele.
Město, ležící na hlavní silnici vedoucí z Athén do západního a jižního Řecka, je již nyní přetížené dopravou generovanou nedalekou ropnou rafinérií společnosti Helleniq Energy a dalšími průmyslovými podniky v této oblasti.
„Vzdálenosti, které se před deseti lety daly ujet za pět minut, nyní trvají půl hodiny nebo i déle,“ říká místní důchodce Manolis Apokoroniotakis. Byl by raději, kdyby se pobřeží zlepšilo bez jakýchkoli dalších zásahů a aktivit.„To, co máme, nám stačí,“ uzavřel podle Bloombergu.
