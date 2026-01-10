Řecko je opět dějištěm střetu mocností. Čína se s USA přetahuje o jeho přístavy

Jan Dvořák
  9:00
Malé řecké přístavní město Elefsina se nečekaně ocitlo v geopolitickém centru pozornosti. Americký prezident Donald Trump se totiž právě zde snaží omezit vliv Pekingu na kritickou infrastrukturu Řecka. Čína před lety ovládla největší řecký přístav Pireus a USA chtějí odpovědět. Nebude to levné ani rychlé, varují mnozí.
Řecký přístav Elefsina se do budoucna může stát významným námořním uzlem, který...

Řecký přístav Elefsina se do budoucna může stát významným námořním uzlem, který vyváží vliv nedalekého „čínského“ přístavu Pireus. USA se snaží přeměnit zdejší loděnice v logistické a energetické centrum. (25. listopadu 2025) | foto: ČTK

Noční pohled na řecký přístav Elefsina, který chce do budoucna konkurovat...
Čínská společnost COSCO ovládá řecký přístav Pireus, který je pátým největším v...
Čínská společnost COSCO ovládá řecký přístav Pireus, který je pátým největším v...
Čínská společnost COSCO ovládá řecký přístav Pireus, který je pátým největším v...
17 fotografií

V řeckém přístavu Elefsina je dodnes znát spousta připomínek minulé éry. Obzor města lemují konstrukce jeřábů, opuštěné průmyslové budovy a chátrající lodě u pobřeží prozrazují, že nejlepší časy přístavu jsou ty tam.

Kdysi posvátné antické město bylo v moderní době vždy ve stínu rostoucích Atén a jejich přístavu Pireus. Ten nyní vlastní a provozuje čínská společnost Cosco. USA, které rozšiřují svůj vliv v Řecku hlavně prostřednictvím energetického průmyslu, se proto snaží přeměnit Elefsinu v dopravní uzel, který podle nadějí americké velvyslankyně oslabí dominanci „čínského“ Pireu.

Číňané ovládli legendární Pireus. Za největší řecký přístav dají miliardy

Číně, která v roce 2016 během řecké dluhové krize koupila většinový podíl v největším řeckém přístavu, se americký krok nelíbí. Její velvyslanectví uvedlo, že USA útočí na její investice a snaží se Řecko vykořisťovat. Peking dokonce obvinil Washington z metod vedení studené války, píše agentura Bloomberg.

Nic nového pod řeckým sluncem

Pokud jde o strategické bojiště, Řecko není v tomto ohledu žádným nováčkem. Po druhé světové válce zasáhly v zemi spojenecké síly, aby zabránily pádu země do rukou komunistů, americká armáda má dodnes svou základnu na Krétě.

Vzhledem k tomu, že Trump aktivně přetváří světový řád – od obchodních cel až po loňský víkendový únos venezuelského prezidenta – ocitlo se Řecko v opět centru rivality. „Je to součást širšího kontextu čínsko-amerického boje,“ řekl Constantinos Filis z univerzity American College of Greece.

Zbraň a štít. Čínská kontrola nad přístavy znepokojuje USA, hrozbou je i v Evropě

Čínský přepravní gigant Cosco poprvé získal koncesní smlouvu v roce 2009 na provoz a rozvoj dvou terminálů v přístavu Pireus. Během řecké dluhové krize v roce 2016 souhlasil s nákupem 67 procent přístavní správy za 368,5 milionů eur (téměř devět miliard Kč), transakce byla dovršena o pět let později, jakmile společnost splnila své investiční sliby.

Středomořský přístav je dnes pátým největším kontejnerovým přístavem v Evropě a také jedním z největších přístavů pro osobní dopravu na kontinentu. Odbavuje vše od výletních lodí až po trajekty spojující řecké ostrovy. Pro Cosco byl tento nákup obrovským úspěchem. Od převzetí pod čínskou kontrolu před deseti lety se celkové tržby více než zdvojnásobily a v roce 2024 dosáhly výše 231 milionů eur (5,6 miliardy Kč)

Poté, co se řecká ekonomika zotavila z devastující krize, vláda dala jasně najevo, že dohoda s Číňany platí a snaží se posílit důvěru investorů. Řecko nyní překonává většinu svých evropských partnerů a nezaměstnanost v zemi klesá. „Pro nás je nutné respektovat dohody, které uzavřely předchozí vlády,“ řekl nedávno premiér Kyriakos Mitsotakis v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Připustil však, že v Řecku jsou i další přístavy, které lze rozvíjet. „Existuje způsob, jak respektovat to, co se již stalo, a zároveň přilákat americký kapitál a americké zájmy k investicím v Řecku,“ uvedl.

Pireu bude těžké konkurovat

Myšlenka modernizace infrastruktury Elefsiny, která se nachází asi jen 20 kilometrů od Pirea, není zdaleka nová. Development Finance Corporation, americká agentura financující projekty, která podporuje zájmy USA v zahraničí, poskytla v roce 2023 úvěr ve výši 125 milionů dolarů společnosti dohlížející na obnovu loděnice Elefsina.

Projekt získal nový impuls po příjezdu nové americké velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleové v listopadu roku 2025. Ta otevřeně vyjádřila lítost nad koupí Pireu Čínou, ačkoli v té době se neobjevil žádný evropský ani americký kupec jako alternativa. Akvizici označila za nešťastnou.

„Máme mnoho zájemců, kteří by v Elefsině rádi vybudovali americkou infrastrukturu, aby podpořili region a možná dokonce zvýšili produkci jiných přístavů a oblastí a vyvážili tak čínský vliv v přístavu Pireus,“ řekla Guilfoyleová jen několik dní po svém nástupu do funkce.

První záblesky naděje z Řecka. V přístavu Pireus začíná být živo

Elefsina v současné době přístav má, ale ten se zabývá především hromadným nákladem, nikoli kontejnery jako Pireus. Jednou z možností, která se zvažuje, je tak jeho přemístění do sousední oblasti s napojením na železniční a silniční síť s cílem jeho dalšího rozvoje a přeměny na terminál pro všechny druhy nákladů. Stávající přístav by se poté proměnil v přístav pro jachty.

Podle profesora Filise z American College se však v dohledné době nic nestane a i po dokončení transformace bude těžké konkurovat Pireu. „Elefsina má mnoho výhod, a pokud se něco bude dělat, bude to trvat delší dobu. Jinými slovy, nejde o záležitost jednoho nebo dvou let,“ upozorňuje.

Ačkoli zatím nebylo vydáno žádné oficiální prohlášení, lidé obeznámení s těmito plány uvedli, že přístavní správa Elefsiny převede část svých pozemků soukromému investorovi, který bude moci nový přístav provozovat. Výběrové řízení bude otevřeno místním i mezinárodním investorům.

Stačí nám, co máme

Řecko se mezitím snaží postupovat opatrně. Čínská ambasáda si totiž v reakci na komentáře americké velvyslankyně v Řecku ohledně kontroly nad Pireem nebrala servítky. „Její výroky plně odhalují zákeřný záměr Spojených států sloužit svým vlastním geopolitickým zájmům tím, že budou využívat přístav Pireus a dokonce i samotné Řecko“, uvedla ambasáda v příspěvku na sociálních médiích. „Čína vyjadřuje silnou nespokojenost a rozhodný nesouhlas.“

Podrobnosti plánu pro Elefsinu by měly být známy v příštích měsících. Je třeba rozhodnout, jak bude nové přístavní zařízení napojeno na dopravní systém a jaký bude jeho potenciální dopad na místní obyvatele.

Město, ležící na hlavní silnici vedoucí z Athén do západního a jižního Řecka, je již nyní přetížené dopravou generovanou nedalekou ropnou rafinérií společnosti Helleniq Energy a dalšími průmyslovými podniky v této oblasti.

„Vzdálenosti, které se před deseti lety daly ujet za pět minut, nyní trvají půl hodiny nebo i déle,“ říká místní důchodce Manolis Apokoroniotakis. Byl by raději, kdyby se pobřeží zlepšilo bez jakýchkoli dalších zásahů a aktivit.„To, co máme, nám stačí,“ uzavřel podle Bloombergu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Řecko je opět dějištěm střetu mocností. Čína se s USA přetahuje o jeho přístavy

Řecký přístav Elefsina se do budoucna může stát významným námořním uzlem, který...

Malé řecké přístavní město Elefsina se nečekaně ocitlo v geopolitickém centru pozornosti. Americký prezident Donald Trump se totiž právě zde snaží omezit vliv Pekingu na kritickou infrastrukturu...

10. ledna 2026

Stažená topení a vzletné věty. Firmy poprvé chystají povinné zelené reporty

Premium
Sázení stromů díky Starbucks

Řada velkých firem letos poprvé spolu s výkazem ztrát a zisků bude vydávat takzvané ESG reporty. To znamená, že nově vytvořená oddělení nebo externí poradci tak v současnosti počítají, kolik procent...

10. ledna 2026

Když není čím topit, plast chytne vždycky. Výzkum odhalil skrytý ekologický problém

Syrská žena zapaluje kamna, ve kterých hoří plastové láhve, protože nemá peníze...

Spalování plastového odpadu v rozvojových zemích je mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, ukázala nová studie zveřejněná v časopise Nature Communication. Domácnosti materiál využívají k...

10. ledna 2026

Světu hrozí nedostatek mědi. Poptávka výrazně převýší nabídku, varuje studie

Areál společnosti Aurubis (4. července 2023)

Růst globální ekonomiky a rozvoj technologií by už relativně brzy mohl narazit na nedostatek mědi. Experti varují, že světová poptávka po tomto kovu bude už za pár let výrazně převyšovat jeho...

9. ledna 2026

X vypnula generování obrázků neplatícím uživatelům, EU a Londýnu to nestačí

Nové logo Twitteru, dnes již X

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota s prvky umělé inteligence (AI) Grok generovat nebo upravovat obrázky. Jde o reakci na...

9. ledna 2026  18:52

EU schválila obchodní dohodu s Mercosurem, šéfka EK ji může podepsat

Mercosur? Z von der Leyna do louže! napsali zemědělci na transparent v Náchodě.

Státy Evropské unii schválily přijetí obchodní dohody mezi EU a jihoamerickým uskupením Mercosur. Informovalo o tom kyperské předsednictví evropského bloku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der...

9. ledna 2026  18:46

S nákupy častěji pomáhá lidem AI. Využívá ji už třetina zákazníků, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Stále více zákazníků v Česku si při nákupech nechává poradit od umělé inteligence. Alespoň jednou za měsíc ji využívá téměř třetina populace, nejčastěji mladí. Zároveň však k jejím doporučením...

9. ledna 2026

USA těží nejvíce ropy na světě. Proč chce Donald Trump i tu z Venezuely

Ropná pole na úseku dálnice 33 známé jako Petroleum Highway severně od města...

Spojené státy se řadí mezi největší těžaře ropy na světě. Kromě rafinerií v Severní Dakotě, Texasu nebo v Novém Mexiku zároveň USA dlouhodobě a ve velkém dovážejí ropu i ze zahraničí. Administrativě...

9. ledna 2026  15:59

Brno vyrazilo na Balkán. DRFG koupila nákupní centrum ZTC v chorvatské Rijece

Ředitel pro strategii a akvizice DRFG Real Estate Josef Šilhánek.

Brněnská investiční skupina DRFG koupila za více než miliardu korun nákupní centrum ZTC v chorvatské Rijece. Je to její první nákup nemovitosti v této zemi. Firma o tom informovala v tiskové zprávě....

9. ledna 2026  12:45

Rozvodná elektrická síť je kvůli mrazům pod rekordním náporem, uvádí ČEPS

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)

Česká rozvodná elektrická síť byla ve čtvrtek kvůli mrazům pod největším náporem za posledních pět let. Hrubá okamžitá spotřeba dopoledne překonala 12.000 megawattů (MW) a přiblížila se tak k...

9. ledna 2026  12:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nezaměstnanost v Česku roste. V prosinci stoupla na 4,8 procenta

úřad práce

Nezaměstnanost v Česku v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Přibylo tedy třináct tisíc nezaměstnaných a jejich celkový počet stoupl na 354 314 lidí, plyne z dat Úřadu...

9. ledna 2026  10:44

Firmy Rio Tinto a Glencore jednají o spojení, vznikl by největší těžař na světě

ilustrační snímek

Nadnárodní těžařská společnost Rio Tinto jedná o převzetí britsko-švýcarské firmy Glencore, která se zabývá těžbou a obchodováním se surovinami. Spojením by vznikla největší těžařská společnost na...

9. ledna 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.