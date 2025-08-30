„Končíme s papírovými palubními vstupenkami,“ řekl šéf Ryanairu Michael O´Leary. Až 90 procent cestujících podle něho už využívá ty digitální v aplikaci společnosti.
„Chceme, aby tuto technologii ve svém chytrém telefonu používal každý zákazník,“ řekl O´Leary, podle něhož toto opatření cestování zjednoduší a lidé budou mít všechny doklady k letu i informace o něm na jednom místě.
Ryanair také tvrdí, že se takto ušetří 300 tun papíru ročně. Pro lety do Maroka a po nějakou dobu i do Albánie budou nadále potřeba vytištěné boarding passy.
Pokud se někomu stane, že cestou na letiště telefon ztratí nebo se mu vybije, vydá mu Ryanair náhradní papírovou palubní vstupenku. Ovšem jen tehdy, pokud se takový zákazník ještě před příjezdem na letiště registroval on-line. U této letecké společnosti platí, že cestující, kteří takzvaný check-in neprovedou přes internet, za registraci na letišti musí zaplatit.
Příplatky pro důsledné pracovníky
O´Leary také nedávno oznámil, že Ryanair zvýší příplatky pro své zaměstnance, kteří přistihnou cestující, již se snaží dostat na palubu letadla zavazadlo s většími než povolenými rozměry.
Dosud zaměstnanci letecké společnosti dostávali za každý takový případ 1,50 eura (asi 38 korun), nově půjde o 2,50 eura (zhruba 64 korun). Aerolinka zároveň ruší strop 80 eur (přibližně 2 000 korun), který si pracovníci mohli na těchto bonusech maximálně vydělat za měsíc.
Šéf aerolinky se za rozhodnutí neomlouvá. Tvrdí, že cílem není nachytat poctivé cestující, ale odradit menšinu pasažérů, kteří pravidla vědomě obcházejí. „Pokud lidé nedodržují pravidla a snaží se nastoupit s nadměrným batohem, odhalíme je. A já se těším na to, že odměníme zaměstnance, kteří takové případy rozpoznají,“ uvedl pro BBC.
U Ryanairu mají cestující v ceně letenky jen příruční zavazadlo, které se vejde pod sedadlo v letadle. Za jiná si musejí připlatit.