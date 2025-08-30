Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a při kontrole před nástupem do letadla ji předkládat vytištěnou na papíře, píše server Daily Mail.
Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského letiště. Kromě Bergama nově do nabídky přidává Řím a Malagu. | foto: Letiště Brno

Letoun Ryanairu před přistáním na letišti v Manchesteru
„Končíme s papírovými palubními vstupenkami,“ řekl šéf Ryanairu Michael O´Leary. Až 90 procent cestujících podle něho už využívá ty digitální v aplikaci společnosti.

„Chceme, aby tuto technologii ve svém chytrém telefonu používal každý zákazník,“ řekl O´Leary, podle něhož toto opatření cestování zjednoduší a lidé budou mít všechny doklady k letu i informace o něm na jednom místě.

Ryanair také tvrdí, že se takto ušetří 300 tun papíru ročně. Pro lety do Maroka a po nějakou dobu i do Albánie budou nadále potřeba vytištěné boarding passy.

Pokud se někomu stane, že cestou na letiště telefon ztratí nebo se mu vybije, vydá mu Ryanair náhradní papírovou palubní vstupenku. Ovšem jen tehdy, pokud se takový zákazník ještě před příjezdem na letiště registroval on-line. U této letecké společnosti platí, že cestující, kteří takzvaný check-in neprovedou přes internet, za registraci na letišti musí zaplatit.

Ryanair dovolí na palubě větší příruční tašky zdarma, reaguje na plány EU

Příplatky pro důsledné pracovníky

O´Leary také nedávno oznámil, že Ryanair zvýší příplatky pro své zaměstnance, kteří přistihnou cestující, již se snaží dostat na palubu letadla zavazadlo s většími než povolenými rozměry.

Dosud zaměstnanci letecké společnosti dostávali za každý takový případ 1,50 eura (asi 38 korun), nově půjde o 2,50 eura (zhruba 64 korun). Aerolinka zároveň ruší strop 80 eur (přibližně 2 000 korun), který si pracovníci mohli na těchto bonusech maximálně vydělat za měsíc.

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Šéf aerolinky se za rozhodnutí neomlouvá. Tvrdí, že cílem není nachytat poctivé cestující, ale odradit menšinu pasažérů, kteří pravidla vědomě obcházejí. „Pokud lidé nedodržují pravidla a snaží se nastoupit s nadměrným batohem, odhalíme je. A já se těším na to, že odměníme zaměstnance, kteří takové případy rozpoznají,“ uvedl pro BBC.

U Ryanairu mají cestující v ceně letenky jen příruční zavazadlo, které se vejde pod sedadlo v letadle. Za jiná si musejí připlatit.

30. srpna 2025  15:33

