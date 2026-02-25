„Vedlejší dráha není vybavena pro vzlety a přistání za snížené viditelnosti. Právě proto provádíme opravy v měsících, kdy je na základě dlouhodobých statistik výskyt mlh nejnižší,“ uvedla za letiště Eva Krejčí. Loni byla uzavírka hlavní dráhy kvůli první etapě modernizace jejího okolí naplánována na stejné období.
V době uzavírky hlavní dráhy bude letiště plánovat přílety převážně směrem na Prahu a vzlety směrem na Kladno. Vedení letiště opět poskytne finanční dar obcím, kterých se využívání vedlejší dráhy dotkne.
Zvýšený hluk kvůli opravě ranveje. Západní části Prahy dostanou náhradou miliony
Součástí letošní uzavírky bude 14 projektů v hodnotě jedné miliardy korun. Největší stavební akcí bude rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba nového kabelovodu, výměna oplocení či výměna návěstidel. Samotné hlavní dráhy, která prošla rekonstrukcí v letech 2012 až 2013, se opravy netýkají.
Současně provede Pražská plynárenská výměnu vysokotlakého plynovodu, Řízení letového provozu obmění technologie radionavigačního zařízení a Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat na zvýšení kapacity mimoúrovňové křižovatky ulic Aviatická a Lipská.
Krejčí připomněla, že do výstavby paralelní ranveje k hlavní dráze nemá letiště při takovéto uzavírce jinou možnost, než provoz převést na vedlejší dráhu. Loni v prosinci získalo letiště nepravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu paralelní dráhy. Podle dřívějších informací letiště plánuje zahájit stavbu po roce 2030.
Od konce loňského března opravovalo pražské Letiště Václava Havla hlavní přistávací dráhu. Do 15. srpna proto přistávala letadla na dráze vedlejší, která je postavena kolmo k hlavní. Přistávající a vzlétající letadla teď proto více zatěžují hustě obydlené městské části na severozápadě a jihozápadě metropole, zejména Prahu 4, 5, 6, 13 a 17. Pro postižené části vyhradilo letiště přes deset milionů korun.
Letiště v Ruzyni za loňský rok odbavilo 17,75 milionu lidí, a přiblížilo se tak k roku 2019. Tehdy odbavilo nejvíce pasažérů ve své historii: 17,8 milionu.