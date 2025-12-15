Rakušané zprovoznili celoevropsky důležitou Koralmskou dráhu. Mluví o obrovském dopadu

  14:14
V Rakousku se po letech čekání zprovoznila nová Koralmská dráha, která spojila Korutany a Štýrsko. Jde o jeden z největších infrastrukturních projektů celé Evropské unie posledních několika let. Náklady na výstavbu se vyšplhaly na 5,9 miliard eur, což je v přepočtu asi 143 miliard korun.
Průjezd Koralmským tunelem

Průjezd Koralmským tunelem | foto: ÖBB/EVmedia

Vizualizace vyústění Koralmského tunelu
Práce na hloubení Koralmského tunelu
Zkušební jízda na Koralmbahn
Práce v Koralmském tunelu
7 fotografií

Rozpočty členských zemí Evropské unie jsou v poslední době velmi napjaté. Najít prostředky pro budování nové infrastruktury je většinou velmi obtížné. Snahy někdy podkopává i složitá byrokracie. Příležitostně se ale úspěch přeci jen dostaví. To se nyní týká Rakouska a nové dráhy, píše agentura Bloomberg.

Nová železniční dráha v Rakousku mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem je důležitá pro celou Evropu. Výrazně totiž zkrátí přepravní dobu mezi severem a jihem kontinentu. Na 130 kilometrů dlouhé trase se nachází celkem 12 tunelů a vlaky tam budou dosahovat provozní rychlosti 250 kilometrů za hodinu.

Klíčovou součástí trasy je Koralmský tunel. Je 33 kilometrů dlouhý a tím se řadí k nejdelším železničním tunelům na světě. I díky němu se cesta mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem zkrátí ze 180 na 45 minut.

Obrovský impuls i pro průmysl

Rakouská vláda má od nové železniční tratě velká očekávání. Věří, že projekt přispěje i ke zpomalení odlivu obyvatel z venkova do měst. Podle predikcí má nová dráha pomoci i rakouskému průmyslu, jelikož dojde ke snadnějšímu propojení rakouských spolkových zemí na východě a jihu státu.

Rakouské železnice zrychlí rozvoj, na koleje dá vláda půl bilionu

„Jde o největší socioekonomický experiment Rakouska za posledních 150 let. Z našich propočtů vyplývá, že propojenost pracovních trhů může vzrůst až o 40 procent. Vznikne nová městská aglomerace s 1,1 miliony obyvatel, což je na rakouské poměry obrovské číslo,“ tvrdí ekonom Eric Kirschner.

Dopady nového projektu jsou patrné již nyní. Ceny nemovitosti v okolí nových železničních totiž prudce rostou. Investoři přesto věří, že o ně bude zájem, a to i v malých obcích. Očekává se, že na venkov se vrátí i rodiny, které z něj před lety odešly. „Je to game changer,“ potvrzuje význam stavby i Ralf Kaiser, který tráví na železnici podstatnou část času.

Rakousko neplánuje v investicích polevovat

Rakousko plánuje do rozvoje železnice investovat i v dalších letech. Počítá s tím, že do dalších vysokorychlostních tratí pod Alpami poputuje zhruba 20 miliard eur (asi 500 miliard korun), které poslouží k výstavbě nových tunelů Brenner či Semmering. Tím se propojí i jadranské přístavy Terst a Koper s Polskem.

Alpský sen se změnil v noční můru. Apartmán bych si už nekoupil, říká investor

„Rakousko se stává důležitým logistickým uzlem. Taková propojení byla při pohledu do historie vždy klíčem k prosperitě,“ tvrdí historička Margareth Lanzingerová.

I proto Rakousko momentálně investuje do infrastruktury více než třeba Německo či Itálie. Výhodou je, že naprostá většina politických stran v Rakousku s tímto postupem souhlasí. Jde o průsečík, na které se shodne vláda i s opozicí. Takové projekty se v takovém případě realizují o mnoho snadněji. „Stačí se podívat do Německa, co se stane, když se infrastruktura příliš dlouho zanedbává,“ uzavírá pro Bloomberg ekonom Klaus Weyerstrass.

