Rakušané zprovoznili celoevropsky důležitou Koralmskou dráhu. Mluví o obrovském dopadu

Rozpočty členských zemí Evropské unie jsou v poslední době velmi napjaté. Najít prostředky pro budování nové infrastruktury je většinou velmi obtížné. Snahy někdy podkopává i složitá byrokracie. Příležitostně se ale úspěch přeci jen dostaví. To se nyní týká Rakouska a nové dráhy, píše agentura Bloomberg.
Nová železniční dráha v Rakousku mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem je důležitá pro celou Evropu. Výrazně totiž zkrátí přepravní dobu mezi severem a jihem kontinentu. Na 130 kilometrů dlouhé trase se nachází celkem 12 tunelů a vlaky tam budou dosahovat provozní rychlosti 250 kilometrů za hodinu.
Klíčovou součástí trasy je Koralmský tunel. Je 33 kilometrů dlouhý a tím se řadí k nejdelším železničním tunelům na světě. I díky němu se cesta mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem zkrátí ze 180 na 45 minut.
Obrovský impuls i pro průmysl
Rakouská vláda má od nové železniční tratě velká očekávání. Věří, že projekt přispěje i ke zpomalení odlivu obyvatel z venkova do měst. Podle predikcí má nová dráha pomoci i rakouskému průmyslu, jelikož dojde ke snadnějšímu propojení rakouských spolkových zemí na východě a jihu státu.
„Jde o největší socioekonomický experiment Rakouska za posledních 150 let. Z našich propočtů vyplývá, že propojenost pracovních trhů může vzrůst až o 40 procent. Vznikne nová městská aglomerace s 1,1 miliony obyvatel, což je na rakouské poměry obrovské číslo,“ tvrdí ekonom Eric Kirschner.
Dopady nového projektu jsou patrné již nyní. Ceny nemovitosti v okolí nových železničních totiž prudce rostou. Investoři přesto věří, že o ně bude zájem, a to i v malých obcích. Očekává se, že na venkov se vrátí i rodiny, které z něj před lety odešly. „Je to game changer,“ potvrzuje význam stavby i Ralf Kaiser, který tráví na železnici podstatnou část času.
Rakousko neplánuje v investicích polevovat
Rakousko plánuje do rozvoje železnice investovat i v dalších letech. Počítá s tím, že do dalších vysokorychlostních tratí pod Alpami poputuje zhruba 20 miliard eur (asi 500 miliard korun), které poslouží k výstavbě nových tunelů Brenner či Semmering. Tím se propojí i jadranské přístavy Terst a Koper s Polskem.
„Rakousko se stává důležitým logistickým uzlem. Taková propojení byla při pohledu do historie vždy klíčem k prosperitě,“ tvrdí historička Margareth Lanzingerová.
I proto Rakousko momentálně investuje do infrastruktury více než třeba Německo či Itálie. Výhodou je, že naprostá většina politických stran v Rakousku s tímto postupem souhlasí. Jde o průsečík, na které se shodne vláda i s opozicí. Takové projekty se v takovém případě realizují o mnoho snadněji. „Stačí se podívat do Německa, co se stane, když se infrastruktura příliš dlouho zanedbává,“ uzavírá pro Bloomberg ekonom Klaus Weyerstrass.